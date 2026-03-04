Fiat cresce anche a febbraio 2026 in Austria

FIAT continua il suo impressionante trend positivo in Austria. A febbraio 2026 sono state immatricolate 707 nuove auto con un aumento del 77,6% rispetto all’anno precedente. La quota di mercato si attesta su un solido 2,9%.

Da gennaio 2026, FIAT ha registrato 1.435 nuove immatricolazioni di auto, con un incremento del 108,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Uno sguardo ai singoli segmenti rivela una crescita generalizzata. Nel settore delle autovetture, a febbraio sono stati immatricolati 375 nuovi veicoli (+89,4 per cento). La casa torinese ha registrato 332 nuove immatricolazioni nel settore dei veicoli commerciali leggeri, con un incremento del 66 % .

Anche la nuova Fiat Grande Panda sta registrando un andamento particolarmente positivo: dal suo lancio sul mercato, sono già state vendute quasi 1.200 unità, sia in versione ibrida che elettrica. La variante a benzina è attualmente in arrivo presso le concessionarie austriache.

Christian Bley, Amministratore Delegato di FIAT Austria, ha commentato: “Gli attuali dati sulle immatricolazioni mostrano chiaramente che FIAT sta riprendendo slancio in Austria. La crescita equilibrata sia nel settore delle autovetture che in quello dei veicoli commerciali è particolarmente positiva. La Fiat Grande Panda ha avuto un lancio di grande successo e, con la nuova Fiat 500 Hybrid, stiamo riportando su strada una vera icona. Vediamo un grande potenziale in questo per proseguire il nostro percorso di successo nel 2026″.

Un nuovo impulso per l’anno in corso arriva dal ritorno di una vera icona dell’automobile italiana: la Fiat 500 Hybrid. Il celebre modello torinese si prepara a tornare protagonista con una versione aggiornata che punta a unire il fascino della tradizione con soluzioni più efficienti e moderne. La nuova 500 Hybrid sarà proposta in diversi livelli di allestimento, pensati per soddisfare gusti ed esigenze differenti: POP, ICON e LA PRIMA, alle quali si aggiungerà anche una speciale edizione di lancio TORINO, dedicata alla città che da sempre rappresenta il cuore della storia Fiat.

La vettura sarà disponibile in tre diverse configurazioni di carrozzeria. Oltre alla classica berlina, i clienti potranno scegliere anche la versione cabrio, ideale per chi ama la guida all’aria aperta. In un secondo momento arriverà anche la variante 3+1, caratterizzata da una piccola porta aggiuntiva sul lato passeggero, pensata per facilitare l’accesso ai sedili posteriori senza modificare il design compatto e iconico della 500.