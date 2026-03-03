FIAT e Fiat Professional a febbraio 2026 si confermano al vertice del mercato in Italia

Febbraio si chiude con un risultato che racconta molto più di una semplice crescita percentuale. FIAT e Fiat Professional si confermano al vertice del mercato italiano, mettendo insieme 24.909 immatricolazioni complessive e raggiungendo una quota del 14,4%. Rispetto allo stesso mese dello scorso anno significa oltre 6.400 veicoli in più e un progresso di 2,3 punti percentuali. Numeri che fotografano una leadership solida, costruita su una presenza capillare e su modelli che continuano a parlare il linguaggio del mercato italiano.

Advertisement

FIAT e Fiat Professional a febbraio consolidano il proprio ruolo di marchi più venduti nel mercato italiano

Il segnale più interessante è la continuità. Guardando ai primi due mesi del 2026, il gruppo mantiene la stessa quota del 14,4%, con 47.582 immatricolazioni complessive e quasi 10.000 unità in più rispetto al 2025. Non si tratta quindi di un exploit isolato, ma di un percorso che si consolida mese dopo mese. In un contesto dove la concorrenza è intensa e le scelte dei clienti sempre più ponderate, la stabilità dei risultati diventa un indicatore ancora più significativo.

Nel solo mercato delle autovetture, FIAT resta saldamente al comando. A febbraio sono state immatricolate 21.269 auto, pari al 13,5% di quota, con un incremento di 2,8 punti percentuali su base annua. Colpisce soprattutto il dato relativo ai privati: 10.490 immatricolazioni e una quota del 12,7%. In un momento in cui le famiglie valutano con attenzione costi di acquisto e gestione, riuscire a mantenere un rapporto così stretto con il cliente finale è un elemento che fa la differenza.

Advertisement

Gran parte del merito va alla Pandina Hybrid, che continua a dominare le classifiche. Con 12.612 immatricolazioni a febbraio, è la vettura più venduta in Italia. Dall’inizio dell’anno ha già raggiunto quasi 26.000 unità. Prodotta a Pomigliano d’Arco, rappresenta un equilibrio riuscito tra tradizione e aggiornamento tecnologico. L’ibrido leggero garantisce efficienza nei consumi, la compattezza la rende perfetta per l’uso urbano e il prezzo resta in linea con la vocazione popolare del marchio. È un’auto che non punta sull’effetto sorpresa, ma sulla concretezza quotidiana.

Accanto a lei cresce la Grande Panda, che a febbraio ha totalizzato 5.500 immatricolazioni, conquistando il terzo posto tra le auto più vendute nel Paese. Il modello sta costruendo la propria identità nel segmento B con una proposta ampia: versione elettrica, ibrida con cambio automatico a doppia frizione e, più recentemente, motore turbo benzina 1.2 litri con cambio manuale a sei marce. Una scelta che amplia il pubblico potenziale e permette di intercettare esigenze differenti, dalla mobilità urbana elettrica alla guida tradizionale.

Advertisement

C’è poi un altro tassello che racconta l’evoluzione del marchio: la Topolino. Nel segmento dei quadricicli leggeri elettrici raggiunge una quota del 49,9%, dominando di fatto il mercato. Non è solo un dato commerciale, ma un segnale culturale. Le città stanno cambiando e la mobilità si fa più compatta, flessibile e sostenibile. La Topolino intercetta questa trasformazione con una proposta semplice, accessibile e fortemente identitaria.

Se il fronte delle vetture è solido, quello dei veicoli commerciali non è da meno. Fiat Professional chiude febbraio con 3.640 immatricolazioni e una quota del 23,7%. È un risultato che riflette la fiducia dei professionisti italiani, dagli artigiani alle aziende di logistica. In un periodo in cui efficienza operativa e contenimento dei costi sono fondamentali, la gamma del marchio continua a rappresentare un punto di riferimento.

Advertisement

Il primato è trasversale a tutti i segmenti in cui Fiat Professional è presente. Il Ducato resta il van più venduto in Italia tra i Large Van, apprezzato per capacità di carico e versatilità. Lo Scudo guida il segmento dei Medium Van, il Doblò quello dei Compact Van, mentre la Panda Van domina tra i “Car Derived”. Una copertura completa che consente di rispondere a esigenze operative molto diverse tra loro.

La forza di FIAT e Fiat Professional sta proprio in questa doppia anima: da un lato la mobilità privata, con modelli iconici e accessibili; dall’altro la dimensione professionale, con veicoli progettati per lavorare ogni giorno. In un mercato attraversato da transizione energetica, nuove normative e trasformazioni tecnologiche, mantenere equilibrio e coerenza diventa essenziale.

Advertisement

I numeri di febbraio raccontano quindi un marchio che non si limita a difendere la propria posizione, ma la rafforza. La crescita diffusa, sia nelle vetture sia nei veicoli commerciali, dimostra una capacità di adattamento costante e una strategia che mette al centro le esigenze reali dei clienti.

Guardando ai prossimi mesi, la sfida sarà continuare su questa strada, in un contesto che richiede competitività, innovazione e attenzione alla sostenibilità. Per ora, però, il mercato italiano conferma un dato chiaro: FIAT e Fiat Professional restano un punto fermo della mobilità nel Paese, con una leadership che si misura non solo nelle percentuali, ma nella presenza quotidiana sulle strade e nei luoghi di lavoro.