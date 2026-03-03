Stellantis rafforza Alfa Romeo, Lancia e DS in Francia con una nomina importante

Stellantis continua a puntare con decisione sui propri marchi premium e rafforza la struttura manageriale dedicata a questo perimetro strategico. In questo contesto si inserisce la nomina di Maxime Bord a Vice Direttore Generale dei brand Alfa Romeo, DS Automobiles e Lancia in Francia. Un incarico che si colloca all’interno dell’organigramma di Stellantis Francia e che lo vedrà affiancare Alain Descat, alla guida della divisione Premium da metà 2024.

Advertisement

Nomina importante per rafforzare il cluster premium di Stellantis in Francia

La scelta di consolidare il vertice operativo dei marchi premium non è casuale. Alfa Romeo, DS Automobiles e Lancia rappresentano infatti un tassello fondamentale nella strategia del gruppo, chiamati a rafforzare posizionamento, marginalità e identità in un mercato europeo sempre più competitivo e polarizzato. La creazione di una struttura manageriale dedicata consente di concentrare competenze, visione e coordinamento su brand che, pur con storie e identità differenti, condividono l’obiettivo di crescere nel segmento a maggiore valore aggiunto.

Il percorso professionale di Maxime Bord testimonia una conoscenza approfondita del settore automotive, maturata partendo dal campo. Il suo ingresso nel mondo dell’auto risale al 2015, all’interno del Gruppo Priod, dove ha iniziato come consulente di vendita di veicoli nuovi. Un ruolo operativo, a stretto contatto con i clienti e con le dinamiche reali del mercato, che gli ha permesso di costruire una solida base commerciale.

Advertisement

Nel corso degli anni, Bord ha progressivamente assunto responsabilità crescenti, fino a diventare direttore della concessionaria Citroën/DS Automobiles di Chelles (Seine-et-Marne). In questa posizione ha potuto confrontarsi con la gestione integrata di marchi differenti, lavorando su performance commerciali, organizzazione delle squadre e sviluppo locale della rete.

Successivamente ha proseguito la propria carriera all’interno di Stellantis & You, la filiale di distribuzione del gruppo attiva in Europa e in Marocco. Qui ha ricoperto inizialmente il ruolo di responsabile di una concessionaria multi-sede, esperienza che ha ampliato ulteriormente la sua visione sulla gestione di strutture complesse e sulla coordinazione di più punti vendita.

Advertisement

In una fase successiva è stato nominato direttore dello sviluppo commerciale e della trasformazione digitale in Francia, assumendo un ruolo chiave nell’evoluzione dei processi di vendita e nell’integrazione di strumenti digitali. Un incarico particolarmente rilevante in un periodo in cui il settore automotive sta ridefinendo il proprio modello distributivo, tra omnicanalità, customer experience digitale e nuove modalità di interazione con il cliente.

Stellantis

La nomina a Vice Direttore Generale dei marchi premium rappresenta quindi la naturale evoluzione di un percorso costruito tra esperienza sul campo, gestione operativa e trasformazione strategica. Per Stellantis, rafforzare la guida dei brand Alfa Romeo, DS Automobiles e Lancia significa investire su competenze in grado di coniugare tradizione e innovazione, consolidando la presenza nel segmento premium e accompagnando i marchi in una fase di rilancio e riposizionamento nei principali mercati europei.