Jeep Avenger ancora al vertice: a febbraio 2026 è il SUV più venduto in Italia

Febbraio 2026 conferma una tendenza che ormai non può più essere considerata episodica: Jeep Avenger è ancora il SUV più venduto in Italia. Dopo aver chiuso il 2024 e il 2025 al vertice, il modello del marchio americano si riprende la leadership anche nel secondo mese dell’anno, sia nel dato mensile sia nel cumulato del primo bimestre. È un risultato che racconta continuità, ma anche la capacità di intercettare un mercato in costante evoluzione.

Secondo l’elaborazione di Dataforce, Jeep Avenger ha raggiunto nel comparto SUV una quota del 6,65% nel solo mese di febbraio. Un dato significativo in un segmento estremamente competitivo, dove le proposte si moltiplicano e le differenze tra i modelli si giocano su dettagli tecnici, prezzo e posizionamento. Ancora più rilevante è il risultato nel segmento B-SUV, oggi il più importante per volumi in Italia: qui la quota sfiora il 14%, confermando Avenger come punto di riferimento nella categoria.

Il dato forse più interessante arriva però dal mercato privati. Nel segmento B-SUV, Jeep Avenger conquista una quota del 10,4%. Tradotto in termini concreti, significa che più di un cliente privato su dieci, scegliendo un B-SUV, ha optato per il modello Jeep. Non è solo una questione di volumi, ma di percezione del prodotto: Avenger viene considerata una scelta credibile e desiderabile in un contesto dove il cliente finale è sempre più attento a costi, tecnologia e valore nel tempo.

La forza commerciale del modello emerge anche dalla classifica assoluta: Jeep Avenger si posiziona al secondo posto nel mercato italiano a febbraio e nel cumulato dei primi due mesi dell’anno, considerando ogni segmento e ogni alimentazione. Un traguardo che la porta a competere non solo con i SUV, ma con l’intero panorama automobilistico nazionale.

Alla base di questa continuità c’è una strategia precisa, sintetizzata nel principio di “Freedom of Choice”. Jeep ha costruito attorno ad Avenger una gamma che non impone una sola strada, ma offre alternative concrete. La versione 100% elettrica risponde alle esigenze di chi desidera muoversi a zero emissioni senza rinunciare alla posizione di guida rialzata e allo stile tipico del marchio. L’e-Hybrid con sistema a 48V e cambio automatico rappresenta una soluzione intermedia, capace di ridurre consumi ed emissioni e di offrire una guida fluida e silenziosa nei contesti urbani.

Per chi preferisce un approccio più tradizionale, resta disponibile la motorizzazione benzina con cambio manuale, pensata per garantire accessibilità e semplicità. E per chi cerca un’identità ancora più marcata, la versione 4xe con trazione integrale elettrificata porta nel segmento B-SUV una vera capacità off-road, elemento distintivo del marchio. In questa logica si inseriscono anche le serie speciali, come la Jeep Avenger 4xe The North Face Edition, che uniscono design esclusivo e vocazione outdoor, rafforzando l’immagine del modello.

Accanto al successo di Jeep Avenger, la casa americana sta portando avanti il rinnovamento della propria gamma con la Nuova Compass. Costruita in Italia sulla piattaforma STLA Medium e disegnata a Torino, la nuova generazione del SUV rappresenta un passo importante in termini di tecnologia, efficienza e qualità costruttiva. È un modello che punta a elevare il posizionamento del brand, senza perdere la propria identità.

La gamma propulsiva riflette ancora una volta la filosofia della libertà di scelta. Si parte dalla e-Hybrid da 145 CV, soluzione pensata per l’uso quotidiano, si passa alla plug-in hybrid da 225 CV, fino ad arrivare alle versioni completamente elettriche che possono erogare fino a 375 CV con trazione integrale. L’autonomia dichiarata fino a 650 km nelle varianti elettriche amplia l’orizzonte di utilizzo, rendendo la mobilità a zero emissioni più concreta anche per chi percorre lunghe distanze.

Sul piano tecnico, Nuova Compass conserva i tratti distintivi Jeep. L’altezza da terra superiore a 200 millimetri, gli angoli di attacco e uscita ottimizzati e la capacità di affrontare guadi fino a 480 millimetri confermano la vocazione all’avventura. Allo stesso tempo, il coefficiente aerodinamico di 0,29 testimonia l’attenzione all’efficienza, elemento sempre più centrale nella progettazione dei SUV moderni.

Per sostenere il lancio commerciale, la versione e-Hybrid 145 CV è proposta con 5.000 euro di supervalutazione dell’usato e un finanziamento a interessi zero. Il sistema ibrido integra un motore termico con un’unità elettrica inserita nel cambio a doppia frizione a sei rapporti, consentendo brevi tratti in modalità elettrica e una risposta progressiva quando entra in funzione il turbo benzina.

Il quadro complessivo che emerge a febbraio è quello di un marchio in equilibrio tra consolidamento e rinnovamento. Jeep Avenger continua a essere il pilastro commerciale, capace di dominare il segmento più strategico del mercato italiano, mentre Nuova Compass amplia la proposta tecnologica e posizionale del brand.

In un contesto dove i clienti chiedono versatilità, efficienza e identità, Jeep sembra aver trovato una formula efficace: offrire libertà di scelta senza rinunciare alla coerenza del proprio DNA. E i numeri, almeno per ora, confermano la validità di questa impostazione.