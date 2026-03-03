Stellantis cresce il doppio del mercato a febbraio: quattro modelli ai vertici delle vendite in Italia

Il mese di febbraio conferma un momento particolarmente positivo per Stellantis in Italia. Per il secondo mese consecutivo, il Gruppo di Antonio Filosa cresce a un ritmo doppio rispetto all’intero mercato nazionale, rafforzando una leadership che non si limita ai volumi complessivi ma si riflette anche nella classifica dei modelli più venduti.

A febbraio Stellantis cresce del 27,7% in Italia

Secondo i dati elaborati da Dataforce, a febbraio il mercato italiano ha totalizzato 157.334 immatricolazioni, con una crescita del 14,04% su base annua. In questo contesto, Stellantis ha registrato 53.592 vetture, segnando un incremento del 27,7% rispetto allo stesso mese del 2025. La quota di mercato raggiunge così il 34%, in aumento di 3,6 punti percentuali. Numeri che raccontano una progressione solida e costante.

La fotografia del mese diventa ancora più significativa osservando la classifica delle auto più vendute. Le prime quattro posizioni sono occupate da modelli del Gruppo. In testa si conferma la Fiat Pandina, con 12.612 immatricolazioni e una quota dell’8%. Un risultato che la mantiene saldamente al primo posto del mercato italiano, consolidando un successo che dura da mesi.

Alle sue spalle si posiziona Jeep Avenger, con 5.893 unità e il 3,7% di quota. Il SUV compatto continua a dimostrare una forte attrattiva, grazie a una gamma articolata che spazia dalle versioni elettriche a quelle ibride e benzina. Terza è Fiat Grande Panda, con 5.500 immatricolazioni e il 3,5%, a testimonianza della buona accoglienza del modello nel segmento B. Al quarto posto si colloca Leapmotor T03 con 4.776 unità e una quota del 3,03%, confermando l’interesse crescente verso le proposte elettriche accessibili.

Nella top ten compare anche Citroën C3, che con 3.134 immatricolazioni e il 2% di quota occupa la sesta posizione. Una presenza diffusa che sottolinea la capacità del Gruppo di presidiare più segmenti contemporaneamente, dalle city car ai SUV compatti.

Il contributo di FIAT resta centrale. A febbraio il marchio ha registrato 21.269 immatricolazioni, pari al 13,5% di quota, in crescita di 2,8 punti percentuali rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Particolarmente rilevante è il dato nel canale privati, dove FIAT raggiunge il 12,7% con 10.490 vetture. In un momento in cui le famiglie valutano con attenzione ogni acquisto, questo risultato conferma la capacità del brand di mantenere un rapporto diretto con il cliente finale.

La Pandina continua a rappresentare il pilastro dell’offerta, con 12.612 unità nel mese e quasi 26.000 dall’inizio dell’anno. La sua combinazione di dimensioni compatte, efficienza e prezzo accessibile continua a convincere un pubblico ampio. Anche Grande Panda mostra una crescita costante, rafforzando la presenza di FIAT in uno dei segmenti più strategici del mercato italiano.

Uno dei dati più sorprendenti arriva però da Leapmotor. Il marchio, attivo in Italia attraverso la joint venture Leapmotor International guidata da Stellantis, ha totalizzato 5.006 immatricolazioni a febbraio, raggiungendo una quota del 3,2% nel mercato vetture e del 6% nel canale privati. L’incremento rispetto a febbraio 2025 è del 2.196%, la crescita più rapida dell’intero panorama competitivo.

La protagonista di questo exploit è la Leapmotor T03, che si conferma l’auto elettrica più venduta in Italia nel mese. Nel mercato totale BEV raggiunge una quota del 39,3%, mentre nel canale privati supera il 51,4%. In pratica, più di un’auto elettrica su due acquistata da clienti privati a febbraio è una T03. Un risultato che consolida la leadership del brand anche nel cumulato dei primi due mesi dell’anno.

Nel comparto dei veicoli commerciali, Fiat Professional ribadisce la propria forza. Con 3.640 immatricolazioni e una quota del 23,7%, il marchio si conferma leader in Italia. Il primato si estende a tutti i segmenti in cui è presente: Ducato resta il riferimento tra i Large Van, Scudo guida i Medium Van, Doblò è al vertice tra i Compact Van e Panda Van domina nel segmento “Car Derived”.

Il quadro complessivo che emerge a febbraio è quello di un Gruppo Stellantis capace di crescere in modo trasversale, unendo marchi storici e nuove realtà come Leapmotor. La presenza nelle prime posizioni della classifica modelli, la crescita superiore alla media del mercato e il consolidamento nell’elettrico delineano una strategia articolata ma coerente.

In un mercato che continua a evolvere tra transizione energetica e nuove abitudini di acquisto, Stellantis dimostra di saper presidiare più fronti contemporaneamente, mantenendo una posizione di leadership che, mese dopo mese, appare sempre più strutturale.