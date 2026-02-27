Stellantis svela  il pacchetto retributivo del CEO Antonio Filosa per il 2025

Nel corso dell’ultimo esercizio, l’amministratore delegato di Stellantis NV, Antonio Filosa, ha percepito una remunerazione complessiva di circa 5,4 milioni di euro. Il compenso si riferisce al periodo in cui ha assunto la responsabilità della regione Nord America, incarico che ha preceduto la sua nomina a CEO avvenuta nel mese di giugno.

Il suo predecessore, Carlos Tavares, ha registrato un trattamento economico superiore, attestandosi intorno ai 12 milioni di euro, pur avendo lasciato il gruppo alla fine del 2024. I dati emergono dal report annuale diffuso dalla società automobilistica. La differenza è legata anche alle condizioni di uscita: a Tavares sono stati riconosciuti una buonuscita e un premio legato alle performance per un valore complessivo di 10 milioni di euro successivamente alla conclusione del mandato.

I dettagli sulla retribuzione dei dirigenti arrivano subito dopo che Stellantis ha riportato giovedì una perdita netta di 22,3 miliardi di euro per il 2025 e ha dichiarato che i suoi dipendenti non avrebbero ricevuto assegni di partecipazione agli utili quest’anno. La retribuzione totale di Filosa lo scorso anno è stata 82 volte superiore a quella del dipendente medio dell’azienda in America, che era di 78.000 dollari, secondo il rapporto.

Gran parte della perdita è dovuta a oneri una tantum, dovuti al passaggio dell’azienda dai grandi investimenti nei veicoli elettrici a quelli a benzina. Giovedì, Filosa ha promesso che la rinnovata strategia aziendale porterà a una crescita redditizia nel 2026.

Nel dettaglio, la remunerazione riconosciuta a Filosa per l’ultimo esercizio comprendeva circa 1,4 milioni di euro di salario fisso, a cui si sono aggiunti 374.000 euro in fringe benefit, tra cui spese di trasporto, auto aziendali, coperture assicurative e ulteriori indennità. Il pacchetto include anche compensi variabili maturati durante il suo incarico di Chief Operating Officer per il Nord America, oltre a costi legati a benefit post-pensionamento e a 1,5 milioni di euro in incentivi di lungo periodo, importo che non è stato ancora liquidato.

Dal documento emerge inoltre che Filosa non ha potuto accedere al piano di bonus annuale, potenzialmente multimilionario, poiché il gruppo non ha raggiunto un flusso di cassa positivo. Complessivamente, per il 2025 il suo compenso si è attestato intorno ai 4,7 milioni di dollari.

Si tratta di cifre sensibilmente inferiori rispetto a quelle percepite da Tavares negli anni precedenti: nel 2023, ad esempio, aveva superato i 36 milioni di euro, equivalenti a 518 volte la retribuzione media interna. Il presidente John Elkann ha invece ricevuto circa 2,5 milioni di euro. Nelle prossime settimane sono attesi anche i dati retributivi dei vertici di Ford e General Motors.