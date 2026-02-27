Fedele alla sua visione di offrire veicoli accessibili e confortevoli, costantemente orientati alle esigenze quotidiane delle persone, Citroën ha apportato modifiche alle motorizzazioni di diversi modelli nelle ultime settimane. Per il momento l’annuncio è stato fatto in Germania ma pensiamo che riguardi tutta l’Europa. Con queste modifiche, il produttore sottolinea il suo impegno nell’offrire una gamma di propulsori efficiente ed equilibrata, tra cui i clienti possono scegliere la soluzione giusta in base alle loro esigenze e al loro budget. I nuovi motori combinano comfort di guida con consumi ridotti, garantendo così un’esperienza di guida rilassata.

Gli aggiornamenti riguardano i modelli Citroën C5 Aircross, Berlingo e Spacetourer

Per i clienti privati, gli aggiornamenti riguardano i modelli C5 Aircross, Berlingo e Spacetourer, specificamente pensati per le esigenze delle famiglie e delle persone attive. Praticità, versatilità e capacità di percorrere lunghe distanze sono particolarmente importanti in questo segmento. Anche il Jumpy trae vantaggio dagli adattamenti: il veicolo commerciale leggero riceve motori più potenti e allo stesso tempo più efficienti, studiati appositamente per soddisfare le esigenze degli utenti commerciali.

La versione ibrida plug-in di C5 Aircross è il modello più versatile della gamma. Ha subito un’ulteriore evoluzione tra le due generazioni, sia dal punto di vista tecnico che in termini di messa a punto del gruppo propulsore. Un serbatoio più capiente e una strategia di funzionamento ottimizzata garantiscono consumi ridotti anche a batteria scarica, migliorando al contempo le prestazioni.

In vista della futura procedura di test secondo la norma Euro 7, Citroën sta modificando il valore ufficiale della potenza: invece dei precedenti 143 kW (195 CV), ora sarà indicato come 166 kW (225 CV). Ciò significa che la potenza nominale riflette più fedelmente le prestazioni effettive e i benchmark di mercato standard. Questa modifica non comporta modifiche tecniche al gruppo propulsore.

La combinazione di una batteria con una capacità lorda di 21,5 kWh e di un serbatoio da 55 litri rende la C5 Aircross Plug-in Hybrid particolarmente interessante per i clienti che desiderano guidare prevalentemente in modalità elettrica nella vita di tutti i giorni, ma che allo stesso tempo apprezzano la massima autonomia nei lunghi viaggi.

La C5 Aircross Plug-in Hybrid abbina un motore benzina turbocompresso da 1,6 litri con 110 kW (150 CV) e un motore elettrico da 92 kW (125 CV), integrati nel nuovo cambio a doppia frizione eDCS a 7 rapporti. A seconda della situazione di guida, i due motori funzionano insieme o separatamente. Sono disponibili tre modalità di guida: Hybrid, Electric e Sport. Il risultato è un sistema di propulsione potente ma efficiente. Il consumo di carburante combinato è di 2,5 litri ogni 100 chilometri e le emissioni di CO₂ sono di 55 g/km: valori che rendono la plug-in hybrid un’opzione particolarmente economica nel suo segmento.

Con una capacità lorda di 21,5 kWh (17,8 kWh netti utilizzabili), la batteria consente un’autonomia puramente elettrica fino a 81 chilometri secondo EAER nel ciclo ponderato. Questo copre facilmente i tipici tragitti quotidiani – una media di circa 34 chilometri al giorno – anche senza ricarica giornaliera. Utilizzando una wallbox da 7,4 kW, la ricarica dallo 0 al 100% con il caricabatterie di bordo standard da 3,7 kW richiede 5 ore e 30 minuti. Con il caricabatterie di bordo opzionale da 7,4 kW, il tempo di ricarica si riduce a 2 ore e 55 minuti.

L’ibrido plug-in dimostra i suoi punti di forza anche sui lunghi viaggi. Con un’autonomia totale fino a 1.100 chilometri, soddisfa le esigenze dei clienti di SUV di classe C che cercano flessibilità senza ansia da autonomia. Solo in autostrada, sono possibili distanze fino a 650 chilometri grazie al serbatoio del carburante da 55 litri più grande del 28%, abbinato a un elevato livello di comfort di viaggio per tutti gli occupanti.

Il PHEV dimostra anche la sua versatilità in termini di capacità di traino: con un gancio di traino opzionale, C5 Aircross Plug-in Hybrid può trainare rimorchi frenati fino a 1.550 chilogrammi. Il controllo elettronico della stabilità (ESP) offre una funzione specifica per la stabilizzazione del rimorchio. Se il sistema rileva movimenti di oscillazione, interviene selettivamente sull’impianto frenante per stabilizzare il veicolo e il rimorchio.

Con la nuova C5 Aircross, Citroën propone uno dei SUV familiari più confortevoli del segmento C. Il modello è stato ulteriormente sviluppato in quasi tutti gli ambiti e stabilisce nuovi standard in un mercato altamente competitivo.

Il design è potente e muscoloso, ma al tempo stesso elegante e aerodinamico. All’interno, guidatore e passeggeri sono accolti da un abitacolo spazioso, con ampio spazio nella seconda fila e un volume del bagagliaio che rimane invariato indipendentemente dalla motorizzazione scelta.

Come da tradizione Citroën, il comfort è fondamentale: i finecorsa idraulici progressivi nelle sospensioni, i sedili Advanced Comfort e un abitacolo dal design moderno con un ampio touchscreen Cascade in posizione ergonomica creano un’atmosfera rilassante e di alta qualità. I ​​moderni sistemi di assistenza alla guida, come i fari Matrix LED e il pacchetto Drive Assist 2.0, contribuiscono ulteriormente alla sicurezza e al relax durante i viaggi. Il Citroën Spacetourer, che costituisce anche la base del camper Holidays, si dota di un nuovo motore. Con il diesel da 2,2 litri, il produttore risponde alle esigenze delle famiglie numerose e degli utenti commerciali.

Il precedente diesel 2.0 lascia spazio a una nuova unità da 2,2 litri. Conforme alla normativa Euro 6e-bis, il motore mantiene una coppia di 400 Nm, ora disponibile già da 1.500 giri/min. Migliorano anche i dati ambientali: le emissioni scendono a 178 g/km di CO₂ (WLTP) e i consumi si attestano a 6,8 l/100 km.

Lo Spacetourer, disponibile nelle lunghezze M (4,98 m) e L (5,33 m), offre fino a nove posti con altezza di 1,90 m. Resta in gamma anche il camper Holidays, con quattro posti letto e cucina integrata. Il Jumpy beneficia dello stesso 2.2 diesel, mentre le varianti elettriche da 100 kW (136 CV) garantiscono fino a 351 km di autonomia e ricarica rapida fino a 100 kW.