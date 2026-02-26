Turchia e UK fuori dal “Made in Europe”? Un rischio troppo grosso

L’Unione Europea ha partorito l’Industrial Accelerator Act, ribattezzato con l’ambizioso slogan “Made in Europe”, una strategia che sulla carta dovrebbe rivitalizzare la produzione locale e arginare il predominio cinese. Quindi, per beneficiare degli incentivi, i produttori devono assemblare i veicoli nell’UE e garantire un contenuto locale minimo del 70%.

Già, ma questa brillante iniziativa sembra essersi incagliata prima ancora di partire, con l’annuncio ufficiale rinviato dal 2 al 4 marzo a causa di “disaccordi sulla portata geografica”. Nessuno sa se includere o meno chi produce davvero in Europa da decenni.

Ford è scesa in campo senza mezzi termini. Jim Baumbick, Presidente di Ford Europa, ha dichiarato che escludere Turchia e Regno Unito dal programma per il Made in Europe causerebbe seri problemi a tutte le linee di produzione europee. Non si tratta di un capriccio, poiché veicoli commerciali iconici come il Transit e il Courier vengono prodotti proprio in Turchia. Escludere partner integrati nell’industria europea da 30 anni e più equivale a sabotare la propria catena di approvvigionamento.

Nail Olpak, Presidente del Consiglio per le Relazioni Economiche Estere turco, ha chiarito il suo disappunto sui dubbi attorno al nuovo Made in Europe: “Non siamo certamente contrari al rafforzamento dell’industria europea. Tuttavia, non possiamo accettare uno scenario in cui la Turchia, che è integrata nell’industria europea da 30 anni e ha forti capacità produttive, venga esclusa dal gioco a causa di questo approccio”.

La Commissione Europea si trova ora a gestire una situazione imbarazzante. Un portavoce ha confermato a Reuters che questa settimana si terranno discussioni per rafforzare la bozza di accordo. L’IAA impone che le nuove auto elettriche, ibride e a celle a combustibile a idrogeno siano assemblate nell’UE, con almeno il 70% di componenti locali. Regole rigide che rischiano di trasformarsi in un autogol clamoroso se applicate ignorando chi ha reso possibile questa integrazione produttiva.

Il rinvio al 4 marzo non è un dettaglio tecnico, è l’ammissione che il protezionismo europeo sta faticando a fare i conti con la realtà industriale. Perché alla fine, “Made in Europe” senza chi produce realmente in Europa rischia di diventare solo uno slogan attraente e poco realistico.