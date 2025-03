Leapmotor in Europa continua a guadagnare terreno

Dopo il lancio di successo del marchio Leapmotor in Europa, che ha suscitato grande entusiasmo tra i concessionari e i clienti, nonché sui media internazionali, l’attività del marchio cinese sta accelerando: con 450 punti vendita aperti in 14 mercati, il marchio Leapmotor si è già posto l’obiettivo di raggiungere i traguardi annuali definiti entro la fine dell’anno. Leapmotor punta ora a raggiungere più di 600 punti vendita in Europa entro la fine del 2025, a dimostrazione del suo impegno verso la crescita e l’accessibilità ai clienti.

Gli ordini stanno registrando un andamento positivo: oltre 1.500 auto consegnate ai clienti in tutta Europa da settembre 2024

“Dall’inizio delle operazioni commerciali in Europa alla fine di settembre 2024, Leapmotor International è sulla strada giusta e ha raggiunto molti traguardi. Il nostro volume di ordini è in crescita e sono già state vendute più di 1.500 auto in tutta Europa. Nel complesso, la nostra attività sta guadagnando slancio. Questo è un buon punto di partenza su cui vogliamo costruire e aumentare significativamente la nostra crescita nel corso degli anni. Non vediamo l’ora di un ulteriore slancio dalla C10 REEV, che arriverà negli showroom dei concessionari nei prossimi mesi “, ha affermato il CEO di Leapmotor International Tianshu Xin .

“I concessionari in Europa credono nel successo del marchio Leapmotor, il che ci rende molto ottimisti per il resto dell’anno, e abbiamo fissato obiettivi ambiziosi per espandere la nostra rete di partner. Vogliamo crescere insieme ai nostri concessionari. Il marchio Leapmotor offre un complemento perfetto al portafoglio di marchi iconici di Stellantis, e ci baseremo su questo”, ha affermato Danilo Annese , Chief Commercial Officer di Leapmotor International nella regione Greater Europe.

Leapmotor prevede di lanciare diversi nuovi modelli nei prossimi tre anni. Il viaggio è iniziato con la C10, un D-SUV di lusso, e la compatta T03. La T03 è una city car di segmento A che offre accesso alla mobilità elettrica senza compromettere spaziosità, comfort o prestazioni. La C10 è un D-SUV pensato per le famiglie, che incorpora le ultime innovazioni di Leapmotor, come la tecnologia Cell to Chassis e una serie di funzionalità tecnologiche e di sicurezza che migliorano la vita, consentendo alla C10 di ottenere una valutazione E-NCAP a 5 stelle. Al Salone dell’automobile di Bruxelles, il marchio ha annunciato anche il lancio della C10 Range Extender. La tecnologia Range Extender elimina l’ansia da autonomia combinando l’energia elettrica con un range extender, per un’autonomia totale di oltre 950 km. Con emissioni di CO2 pari a soli 10 g/km nel ciclo WLTP, la C10 REEV coniuga sostenibilità e praticità.

In Cina, Leapmotor è una delle case automobilistiche in più rapida crescita: nel 2024, Leapmotor ha consegnato 293.724 unità in Cina, raddoppiando il volume delle vendite dell’anno precedente e segnando un traguardo significativo. Questa performance ha consolidato la posizione di Leapmotor come uno dei 3 principali marchi emergenti NEV (veicoli a nuova energia) nel competitivo mercato automobilistico cinese.

Leapmotor è impegnata nell’innovazione e nella sostenibilità, offrendo soluzioni di mobilità avanzate che soddisfano le diverse esigenze dei consumatori moderni. Con una gamma di veicoli elettrici e ibridi, Leapmotor si impegna a ridurre le emissioni e a promuovere una guida più pulita ed efficiente.