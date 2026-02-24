Opel Corsa GSE: il ritorno della hot hatch erede lontana della OPC

Opel ha deciso di tornare nel mercato delle hot hatch, ma stavolta bisogna dimenticarsi del rombo del motore termico. La nuova Corsa GSE sarà elettrica. Evidentemente non basta più saper guidare veloce, bisogna anche saper pianificare le soste di ricarica.

Dopo la Corsa Vision GSE presentata a Monaco lo scorso settembre, concept virtuale nato per Gran Turismo su Playstation e che anticipava la prossima generazione prevista per il 2027, arriva la conferma. Infatti, non dovremo aspettare così tanto. La versione sportiva della city car attuale è in arrivo, e la sigla GSE sostituisce definitivamente la storica OPC, che nella generazione attuale non ha mai visto la luce. E, d’altronde, il cambio di nome coincida col cambio di alimentazione.

Per ora Opel si limita a un’immagine teaser con la vettura ancora camuffata, ma le specifiche tecniche sono facilmente intuibili guardando alla Mokka GSE lanciata l’anno scorso. Parliamo di un motore elettrico da 280 CV alimentato da una batteria da 54 kWh di capacità totale, configurazione che la Corsa condividerà con la Peugeot e-208 GTi, visto che le due vetture poggiano sulla stessa piattaforma.

Le prestazioni dovrebbero garantire uno 0-100 km/h in meno di sei secondi, numeri che mettono la Corsa GSE in diretta competizione con l’Alpine A290 da 220 CV (in attesa però di evoluzioni future) e le annunciate Cupra Raval e Volkswagen ID.Polo GTi.

L’autonomia si potrebbe aggirare tra i 339 e 350 km, dato che nella guida reale difficilmente verrà rispettato. La concorrenza offre di più sulla carta: l’Alpine arriva a 380 km, la Mini a 400 km. Ma si sa, i numeri ufficiali servono soprattutto per le brochure.

Esteticamente, la Corsa GSE sfoggerà accenti giallo brillante e pinze dei freni dello stesso colore, richiamando la sorella Mokka GSE. Lo stile prenderà certamente ispirazione dal concept Vision Gran Turismo, anche se la versione di serie sarà inevitabilmente più sobria. All’interno, ci si aspetta volante sportivo in pelle vegana, pedaliera in alluminio e sedili in Alcantara con cuciture “GSE”, più il solito display digitale da 7 pollici e touchscreen da 10 pollici per l’infotainment.

La Corsa GSE sarà presentata nei prossimi mesi e ordinabile entro fine anno. Il prezzo stimato potrebbe facilmente superare i 35.000 euro, cifra che la posiziona sopra l’Alpine A290 entry-level ma sotto la e-208 GTi.