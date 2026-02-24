in Citroen

Citroën con Ami, C3 Aircross e C5 Aircross protagonista a  Santa Caterina Valfurva per il Radio Italia Winterland Tour 2026

Il tour approda a Santa Caterina Valfurva (SO) per mostrare a tutti gli appassionati la proposta intuitiva e completa dei SUV Citroën

Citroën

Prosegue il viaggio di Citroën tra le località sciistiche più rinomate d’Italia nell’ambito del Radio Italia Winterland Tour 2026. Dopo le tappe di Prato Nevoso, Bardonecchia, Ponte di Legno, Gressoney e Limone Piemonte, il brand francese è pronto ad approdare a Santa Caterina Valfurva, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Protagonisti dell’iniziativa sono i Nuovi SUV C3 Aircross e C5 Aircross, affiancati dalla compatta Ami, simbolo della mobilità elettrica urbana.

Prosegue l’avventura di Citroën nei più prestigiosi comprensorî sciistici italiani

Le precedenti tappe hanno registrato un riscontro significativo: una media di 200 lead raccolti ogni weekend presso lo chalet Maison Citroën, all’interno del villaggio Winterland, e circa 50 test drive al giorno a bordo dei nuovi SUV. Numeri che confermano l’interesse verso una gamma rinnovata, pensata per rispondere alle esigenze di famiglie e automobilisti attenti a comfort e sostenibilità.

Nel segmento C-SUV, il Nuovo C5 Aircross punta su spazio, tecnologia e benessere a bordo. Le sospensioni Advanced Comfort, i sedili di ultima generazione e l’elevata silenziosità interna definiscono un’esperienza di viaggio orientata al relax. Il modello è disponibile anche in versione 100% elettrica, con due varianti: Comfort Range da 210 CV e batteria da 73 kWh per 520 km di autonomia, e Long Range da 230 CV con batteria da 97 kWh e autonomia fino a 680 km. Completano l’offerta le versioni Hybrid 145 e Plug-In Hybrid 225.

Citroën

Il Nuovo C3 Aircross, lungo 4,39 metri, introduce per la prima volta nel segmento B-SUV la configurazione fino a sette posti. Gli interni C-Zen-Lounge, le sospensioni Advanced Comfort® e una gamma motori che include benzina, ibrido ed elettrico rendono il modello una proposta versatile e accessibile, con prezzi a partire da 18.900 euro.

Dopo Santa Caterina, il tour farà tappa a Madesimo e Plan de Corones. Nel villaggio Radio Italia, Citroën proporrà attività di intrattenimento, momenti educational sulla mobilità sostenibile e test drive dedicati, consolidando il legame tra il brand, la montagna e il pubblico italiano.

