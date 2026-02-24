Alfa Romeo, Fiat e Lancia: ecco le 10 auto italiane più vendute in Europa a gennaio 2026

Quali sono state le auto italiane più vendute in Europa nel primo mese del 2026? A fornire una risposta dettagliata sono i dati elaborati da Dataforce e pubblicati da Autonews, che offrono una fotografia chiara dell’andamento commerciale di Alfa Romeo, Fiat e Lancia nel panorama europeo. Il quadro che emerge presenta luci e ombre, con risultati positivi per alcuni modelli e maggiori difficoltà per altri.

Ecco quali sono state le auto più vendute in Europa a gennaio 2026 da Alfa Romeo, Fiat e Lancia

Partendo dalle ultime posizioni della top ten, al decimo posto si colloca l’Alfa Romeo Stelvio con 285 immatricolazioni. Un dato piuttosto contenuto per il SUV del Biscione, la cui attuale generazione resterà sul mercato fino al 2027. Subito sopra, in nona posizione, troviamo la Fiat Tipo, che chiude il mese con 543 unità vendute, riuscendo a fare meglio della Stelvio ma restando comunque su volumi moderati.

All’ottavo posto si piazza un’altra Alfa Romeo, la Tonale, che totalizza 729 immatricolazioni nel mese di gennaio. Numeri che evidenziano una fase non semplice anche per il C-SUV del marchio milanese. Continua a registrare performance contenute pure la Lancia Ypsilon, che si ferma a 1.279 unità vendute in Europa, restando leggermente al di sotto della Fiat 500 elettrica, capace invece di raggiungere 1.316 immatricolazioni.

Entrando nella parte alta della classifica, la Fiat 500 ibrida conquista 1.893 vendite, confermando il buon riscontro della versione mild hybrid. Davanti a lei si posiziona la Fiat 600, disponibile sia con motorizzazione MHEV sia BEV, che a gennaio totalizza 3.148 unità. La precede di sole nove immatricolazioni l’Alfa Romeo Junior, che chiude il mese a quota 3.157, assicurandosi il terzo posto assoluto tra le italiane.

La seconda posizione è occupata dalla Fiat Grande Panda, protagonista di una crescita significativa con 5.748 immatricolazioni. In vetta, senza rivali, si conferma la Fiat Panda con 14.122 unità vendute, distanziando nettamente tutte le altre.

Il confronto su base annua evidenzia dinamiche differenti: crescono Fiat 500, sia ibrida sia elettrica, così come Ypsilon e Junior. In flessione invece 600, Tonale, Tipo e Alfa Romeo Stelvio. La Panda, pur restando leader, segna un lieve calo rispetto a gennaio 2025, quando aveva totalizzato 55 unità in più. Un quadro che ribadisce il peso determinante di Fiat nei volumi europei.