Stellantis consolida le sue attività nella personalizzazione dei veicoli in Brasile e amplia la sua offerta 

Dopo i risultati positivi ottenuti nel 2025, Stellantis rafforza in Brasile il proprio impegno nel settore della personalizzazione, potenziando l’offerta tramite la South American Special Vehicle Platform. Questa divisione è dedicata alla modifica e trasformazione dei veicoli per rispondere a esigenze professionali, istituzionali e operative specifiche. Grazie a una gamma articolata e a nuovi programmi in sviluppo, il gruppo amplia le soluzioni su misura, coniugando affidabilità, funzionalità ed elevati standard qualitativi. L’obiettivo è offrire veicoli adattati a diversi contesti di utilizzo, mantenendo coerenza tecnica e attenzione alle necessità dei clienti locali.

Nell’ultimo anno, Stellantis ha compiuto progressi in progetti focalizzati su operazioni essenziali su diversi fronti, rafforzando la propria capacità di soddisfare esigenze che spaziano dalla logistica e dai servizi alle applicazioni professionali nei settori sanitario e dell’assistenza sociale. Questa performance è supportata da un’ingegneria dedicata, processi strutturati e un’attenzione particolare all’utente finale, con risultati che privilegiano prestazioni, ergonomia, comfort e produttività nelle operazioni quotidiane.

“Stellantis dispone di una struttura dedicata allo sviluppo di veicoli trasformati in grado di soddisfare diverse nicchie ed esigenze, dalle istituzioni pubbliche alle aziende private. Negli ultimi anni, abbiamo rafforzato la nostra capacità di offrire soluzioni su misura, combinando ingegneria, qualità e un portafoglio diversificato, concentrandoci su efficienza, sicurezza e produttività nell’applicazione finale del veicolo”, afferma Frederico Fialho, Vicepresidente della Pianificazione Programmi e Prodotti di Stellantis in Sud America.

Tra i recenti successi, il progetto “Vacimóvel” (Unità Mobile di Vaccinazione), sviluppato da Stellantis sulla base di una gara pubblica volta ad ampliare l’accesso alle vaccinazioni nei comuni del Minas Gerais. L’iniziativa ha portato alla consegna di circa 200 veicoli adattati per fungere da centri sanitari mobili, facilitando l’accesso ai vaccini per la popolazione e rafforzando le campagne di immunizzazione nelle regioni remote e nelle località più difficili da raggiungere, anche al servizio di popolazioni come anziani e persone con disabilità.

Strutturata in base alle esigenze operative e tecniche del progetto, la “Vaccination Mobile Unit” è stata configurata per offrire una struttura completa alle squadre di vaccinazione, con una cella refrigerata da 120 litri, aria condizionata, isolamento termico ignifugo, piani di lavoro con lavandino e lavabo, oltre a sedie, tavoli, armadi e una TV da 24 pollici. Il modello consente di svolgere le azioni di immunizzazione in modo efficiente e sicuro, rafforzando il ruolo di Stellantis come fornitore di soluzioni di mobilità complete e contribuendo direttamente a servizi con impatto sociale.

Per soddisfare esigenze professionali e specialistiche, Stellantis vanta una presenza strategica nel segmento dei veicoli commerciali leggeri, con un’ampia flessibilità applicativa. Modelli come il Fiat Ducato possono essere configurati come ambulanza per terapia intensiva, con ampio spazio interno per ospitare pazienti, personale e attrezzature, mentre il Citroën Jumpy può essere trasformato in un’ambulanza semi-intensiva. Anche il Peugeot Partner Rapid, un veicolo utilitario leggero efficiente e con un eccellente rapporto costo-beneficio, può essere adattato come ambulanza base per il trasporto di pazienti, ideale per operazioni urbane e strade strette.

Stellantis

Oltre alle applicazioni in ambito sanitario, Stellantis ha compiuto progressi anche in soluzioni incentrate sulla mobilità assistita e sull’accessibilità. A seguito di un progetto sviluppato a seguito di una gara d’appalto pubblica, l’azienda ha presentato, nel dicembre 2025, al Ministero dello Sviluppo Sociale, dell’Assistenza, della Famiglia e della Lotta contro la Fame (MDS), le prime unità di una nuova soluzione personalizzata: il Fiat Ducato convertito per il trasporto di persone su sedia a rotelle. In totale, è prevista la produzione di oltre 500 veicoli nel corso del 2026, ampliando le opzioni di trasporto accessibile in diverse regioni del Brasile, concentrandosi sul servizio al pubblico dell’assistenza sociale.