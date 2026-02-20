Jeep Super Wagoneer, 485 CV Hemi bastano a far dimenticare gli anni Sessanta

La Jeep Wagoneer e la Grand Wagoneer sono nomi che non hanno bisogno di presentazioni. Incisi nella storia dei SUV americani, rappresentano un’eredità che continua a far parlare di sé. Meno celebre, ma altrettanto importante, è la Super Wagoneer, un modello di breve durata degli anni Sessanta che ha contribuito silenziosamente a plasmare la formula dei SUV di lusso molto prima che diventassero comuni.

Di recente, il team di Vigilante ha messo le mani su una Super Wagoneer e l’ha trasformata in qualcosa di davvero speciale, una perfetta combinazione di vecchio e nuovo.

Negli anni Sessanta, la Super Wagoneer si distingueva per l’abbinamento inedito di praticità e dettagli di lusso, definendo un modello che i SUV di fascia alta di oggi seguono quasi automaticamente. Fu un esperimento pionieristico di fusione tra comfort e capacità, molto prima che questa combinazione diventasse un’aspettativa di mercato. Jeep aveva capito tutto decenni prima degli altri.

Il cambiamento più significativo operato da Vigilante inizia dal motore. L’unità originale è stata sostituita da un moderno Hemi V8 da 6,4 litri che sviluppa 485 CV e 644 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale Tremec a sei rapporti. Per gestire la potenza aggiuntiva, è stato installato un sistema di trazione integrale personalizzato e un set di freni Baer ad alte prestazioni. Il vano motore è un’opera d’arte, privo di fili o tubi antiestetici, completo di un radiatore cromato per mantenere freschi tutti gli otto cilindri.

Gli esterni della Jeep sono impreziositi da una spettacolare tonalità Flamboyant Blue, arricchita da numerosi dettagli cromati. Vigilante ha inoltre aumentato l’altezza da terra con sospensioni aftermarket e montato un nuovo set di cerchi con pneumatici all-terrain. Completano le modifiche un moderno sistema di climatizzazione, un sistema audio Bluetooth e finiture blu in tutti gli ambienti.

“Questo progetto Super Wagoneer incarna tutto ciò che Vigilante rappresenta”, ha affermato il fondatore Daniel van Doveren. “È una celebrazione della tradizione automobilistica, ma è anche una dichiarazione coraggiosa su ciò che i veicoli classici possono diventare quando si applicano ingegneria e artigianalità moderne. Non ci siamo limitati a restaurare questa Jeep. L’abbiamo riprogettata per offrire un’esperienza di guida completamente nuova, preservando ciò che l’ha resa iconica fin dall’inizio”.