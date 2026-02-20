Nuova Fiat Croma: il ritorno dell’amato modello nel mondo virtuale è già realtà

Di una nuova Fiat Croma si torna a parlare spesso. Questo in quanto pur non rientrando nei piani di Fiat a breve e medio termine rimane un modello molto amato dagli appassionati di auto e dai fan del marchio che spesso chiedono a gran voce sui social il suo ritorno sul mercato in chiave moderna. Come sappiamo Fiat ha scelto altre strade preferendo puntare su ciò che sa fare meglio e cioè auto compatte e city car oltre a qualche SUV che rappresenteranno le future top di gamma del marchio. Ci riferiamo naturalmente a Giga Panda e Panda Fastback che dovrebbero entrambe arrivare entro fine anno.

In tanti apprezzerebbero il ritorno di una nuova Fiat Croma che purtroppo ad oggi non rientra nei piani di Fiat

Nelle scorse ore, su Facebook, il designer indipendente e creatore digitale Roibeárd Gráinséir ha pubblicato un render fatto con AI che immagina la nuova Fiat Croma in chiave contemporanea, reinterpretando uno dei nomi più significativi della tradizione torinese.

Le immagini mostrano una berlina di segmento medio–alto dalle proporzioni filanti e dall’impostazione marcatamente moderna. Il frontale è dominato da una calandra orizzontale a sviluppo esteso, con il lettering FIAT al centro, soluzione che richiama il nuovo corso stilistico del marchio. I gruppi ottici anteriori sono sottili e affilati, con una firma luminosa a LED verticale che incornicia le prese d’aria laterali, conferendo all’insieme un’espressione tecnologica e quasi minimalista.

La fiancata di questa ipotetica nuova Fiat Croma appare pulita, con superfici tese e giochi di luce che alleggeriscono visivamente la massa. La linea di cintura alta e il tetto leggermente spiovente suggeriscono un’impostazione fastback, pur mantenendo l’equilibrio formale tipico di una berlina classica. I cerchi di grande diametro, dal disegno aerodinamico, rafforzano l’ipotesi di una motorizzazione elettrificata, coerente con la strategia di transizione energetica intrapresa dal gruppo Stellantis.

Al posteriore spicca una barra luminosa a tutta larghezza che unisce i gruppi ottici, soluzione ormai distintiva nel panorama automotive contemporaneo. Il design è essenziale, quasi scandinavo per pulizia e rigore, con un paraurti privo di elementi superflui e un accenno di spoiler integrato nel portellone.

Nel complesso, il render immagina una nuova Fiat Croma che abbandona definitivamente le ambiguità tra berlina e station wagon viste nell’ultima generazione, per posizionarsi con decisione come ammiraglia di segmento D. Se mai un progetto simile dovesse vedere la luce, potrebbe rappresentare per Fiat il ritorno in un territorio oggi presidiato da costruttori generalisti e premium, con un prodotto capace di coniugare design italiano, tecnologia e sostenibilità. Ma come vi abbiamo scritto sopra purtroppo nel breve e medio termine è un’ipotesi che non si verificherà.