Topolino XS, quando un ex designer Mercedes immagina la piccola Fiat

La Fiat Topolino XS esiste solo nei render, ed è già più interessante di molte auto presenti nella vastissima gamma Stellantis. Firmata da Wini Camacho, ex designer del Centro Stile Mercedes che evidentemente ha ancora voglia di sognare, questa microcar elettrica propone un approccio rivoluzionario alla mobilità urbana. Rivoluzionario almeno sulla carta (sullo schermo, in quello che sembra una Piazza Villena di Palermo modificata con l’AI), perché di produzione industriale, ovviamente, nemmeno l’ombra.

La vera chicca della Topolino XS sta nella modularità estrema. Tetto, parabrezza e finestrini sono tutti removibili: in pochi gesti si passa da coupé chiusa a roadster scoperta, fino a trasformarla in un cargo con portapacchi. Un concetto che risponde perfettamente alle esigenze del traffico cittadino, dove la versatilità conta più della cilindrata.

Peccato che questa flessibilità sollevi interrogativi pratici non proprio banali. Come garantire protezione dagli agenti atmosferici? E la sicurezza strutturale con componenti che si smontano come i mattoncini Lego? Dettagli che, in caso di produzione reale, richiederebbero risposte convincenti e non ipotesi.

Stilisticamente, Camacho ha mantenuto il legame con la tradizione Fiat: linee morbide e arrotondate che omaggiano la storica compatta italiana. Ma la modernità irrompe prepotente nei gruppi ottici posteriori, composti da centinaia di micro LED programmabili che trasformano il retro in uno schermo luminoso personalizzabile.

All’interno, volante a una razza e cruscotto digitale si inseriscono in un abitacolo minimalista ma connesso, con gestione remota via smartphone. Tutto molto contemporaneo, tutto molto concept.

Non poteva mancare la versione Topolino XS Abarth, con appendici aerodinamiche, cerchi con lo Scorpione e livrea bicolore nero-rosso. Dati tecnici su motorizzazione, autonomia e prestazioni? Nessuno. Probabilità di vederla in produzione, ancora meno.

La Topolino attuale resta un quadriciclo elettrico, categoria con vantaggi normativi specifici per i centri urbani. Il concept si inserisce nel dibattito sulla mobilità leggera metropolitana, ma per ora rimane esattamente quello che è: un brillante esercizio di stile che dimostra come la tradizione Fiat potrebbe dialogare con sostenibilità e flessibilità.