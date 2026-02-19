Citroën protagonista a Sanremo 2026 con Radio Italia: comfort, musica e mobilità al centro della scena

Citroën sarà protagonista a Sanremo insieme a Radio Italia in occasione del 76° Festival della Canzone Italiana che si svolgerà dal 24 al 28 febbraio. In questo modo la casa automobilistica francese di Stellantis consolida ulteriormente la sua presenza nel nostro paese prendendo parte ad uno degli eventi mediatici più importanti e seguiti del nostro paese.

Citroën è Official Car del “Fuori Sanremo” di Radio Italia

La collaborazione prenderà vita dagli studi “Fuori Sanremo” allestiti presso il Grand Hotel Londra, da cui Radio Italia trasmetterà in diretta radio e video interviste ai cantanti in gara, ospiti e super ospiti. A condurre le diverse fasce della programmazione saranno Francesca Leto, Mauro Marino, Giuditta Arecco, Marco Falivelli, Daniela Cappelletti, Emiliano Picardi, Mario Volanti e Paoletta. Ogni pomeriggio, dalle 14.00 alle 14.20, spazio anche alla striscia “Real Time a Sanremo con Radio Italia”, in onda su Real Time e in contemporanea su radio, TV e web.

La presenza del marchio non si limiterà agli studi radiofonici. Citroën sarà infatti protagonista anche al Radio Italia Music Village con un’installazione dedicata al benessere: la “Citroën Comfort Lounge”. All’interno di una glassbox espositiva, i visitatori potranno vivere un’esperienza immersiva pensata come pausa rigenerante dalla frenesia sanremese. Poltrone Bubble, cuffie insonorizzate e suoni naturali – dal mare al vento – offriranno un momento di relax, incarnando la visione Citroën di un comfort accessibile e centrato sulla persona.

L’esperienza proseguirà accanto alla lounge, dove il pubblico potrà salire a bordo del Nuovo SUV Citroën C5 Aircross. Sedili autoventilati e massaggianti, abitacolo silenzioso e maxi schermo verticale “Waterfall” trasformano l’auto in un’estensione dello spazio relax, dimostrando come il benessere possa accompagnare ogni spostamento.

Grande attenzione sarà riservata anche alla Nuova C3, tra i modelli di riferimento del mercato italiano. Disponibile con motorizzazioni benzina, ibrida e 100% elettrica, C3 si distingue per design deciso e abitacolo accogliente. Nel 2026 si conferma tra le vetture più vendute in Italia, mentre ëC3 è risultata la più venduta del suo segmento a gennaio.

Accanto a lei, il Nuovo SUV C5 Aircross – anche in versione 100% elettrica fino a 680 km di autonomia – e Ami, simbolo della micromobilità urbana, protagonista anche del progetto educativo Gëneration Ami. A Sanremo, Citroën porta così un messaggio chiaro: musica e comfort possono viaggiare insieme.