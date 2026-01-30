Nuova Alfa Romeo Giulia su piattaforma Giorgio EVO con V6 Nettuno? La clamorosa indiscrezione

Nelle scorse ore alcune clamorose indiscrezioni, ovviamente non ufficiali, sono trapelate sul web a proposito della nuova Alfa Romeo Giulia. Alcuni utenti del forum Autopareri sostengono che i piani a proposito della vettura del biscione siano cambiati e che per questa auto alla fine invece della STLA Large possa essere usata la piattaforma Giorgio EVO. Ovviamente non possiamo essere certi che le cose stiano così ma comunque abbiamo deciso di riportarvi questa voce così voi stessi potrete farvi un’idea.

Alcune voci parlano del ritorno alla piattaforma Giorgio EVO per la nuova Alfa Romeo Giulia: ci dobbiamo credere?

Se questa voce fosse confermata per Alfa Romeo Giulia si tratterebbe di un ritorno al passato. La piattaforma Giorgio EVO rappresenta un’evoluzione significativa rispetto alla versione standard, offrendo la possibilità di sviluppare veicoli completamente elettrici (BEV) e versioni ibride, comprese le PHEV, con la batteria posizionata sotto il pavimento per ottimizzare spazio e peso.

Considerando che la Grecale, che già adotta questa piattaforma e la Stelvio condividono molti elementi strutturali, questa evoluzione appare quasi naturale, con aggiornamenti mirati all’elettronica di nuova generazione e alla gestione ottimale dell’elettrificazione, in particolare per i modelli BEV.

Resta però possibile, in futuro, sfruttare la piattaforma Giorgio Sport per modelli come GranTurismo e GranCabrio, che si distinguono per la diversa disposizione della batteria, il sistema di ricarica e un asse anteriore più sofisticato. Tuttavia, poiché questa architettura non è progettata per berline e SUV, l’ipotesi di applicarla a quei segmenti viene considerata poco plausibile, confermando che la EVO rappresenta la direzione principale per i modelli elettrificati e ad alte prestazioni.

Vedremo se davvero le cose andranno così per la nuova Alfa Romeo Giulia. Al momento questo progetto rimane avvolto nel mistero. Infatti non ci sono teaser e nemmeno foto spia. Nessuno ha visto in giro la vettura che secondo indiscrezioni dei soliti bene informati dovrebbe avere le sembianze di una berlina a 5 porte con il portellone e con il posteriore più “tronco” rispetto alla prima generazione. Si dice anche che la firma luminosa a V che doveva essere una caratteristica sia della nuova Stelvio che della futura Giulia potrebbe alla fine non trovare più spazio.

Per quanto riguarda i motori, se questa clamorosa indiscrezione fosse confermata sarebbe logico pensare che nella futura gamma di motori della nuova Alfa Romeo Giulia possa trovare spazio anche il motore V6 Nettuno ma in versione ibrida su cui Stellantis pare stia lavorando da molto tempo. Nessuna nuova indiscrezione per il debutto che pare ormai confermato per il 2028.