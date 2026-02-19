Ferrari: le “rosse” dei divi al Museo Enzo Ferrari di Modena

Il Museo Enzo Ferrari di Modena si offre al piacere del pubblico con una nuova trama espositiva. Dopo la mostra sulle supercar, che ha messo in vetrina i gioielli più sofisticati e prestazionali del marchio (dalla GTO alla F80), è ora il turno di “The Greatest Hits – Music Legends and Their Ferraris“. Anche senza avere dimestichezza con l’inglese si capisce subito il contenuto di questa nuova rassegna, destinata a inebriare ancora una volta gli ospiti della struttura.

Sul palcoscenico emiliano si potranno ammirare molte auto del “cavallino rampante” legate ai grandi divi della scena musicale internazionale. Un modo per raccontare il rapporto fra le “rosse” e l’universo magico delle sette note, sempre molto vivo nel tempo. Incredibili le auto proposte alla visione del pubblico, legate a personaggi di primo piano del mondo dello spettacolo.

Si spazia dalla straordinaria Ferrari 250 GTO di Nick Mason (membro dei Pink Floyd) alla F40 di Luciano Pavarotti. Come non menzionare, poi, la fantastica GTO di Mick Jagger e la 275 GTB/4 di Miles Davis. Tra le altre, anche LaFerrari verde di Jay Kay, la 250 GT Lusso di Herbert von Karaan, la one-off SP12 di Eric Clapton, la 512 TR dell’artista colombiano J Balvin, la nuovissima SF90 XX di proprietà di Swizz Beatz e la più modesta Mondial Cabriolet appartenuta a Madonna.

Queste sono soltanto alcune delle vetture protagoniste della nuova mostra, godibile al Museo Enzo Ferrari di Modena fino al 16 febbraio 2027. L’inaugurazione del nuovo allestimento è avvenuta nella giornata di ieri, proprio in corrispondenza con la data di nascita di Enzo Ferrari, perché a Maranello le scelte non sono mai casuali ma hanno spesso un carico di storia e di valore.

Il percorso espositivo è immersivo e proietta nel cuore della liaison con i divi, tra auto iconiche appartenute o guidate da musicisti celebri, fotografie evocative e contenuti audio esclusivi, con racconti sonori dei celebri proprietari. Ne deriva un tuffo speciale in un mondo da sogno, destinato a fissarsi per sempre nel cuore dei beneficiari: gli ospiti che vorranno concedersi questa fantastica esperienza. Per orari, costi ed eventuali prenotazioni si consiglia una visita al sito ufficiale della casa di Maranello.

La mostra “The Greatest Hits – Music Legends and Their Ferraris” lega il mondo dell’auto e quello della musica nel segno dell’arte, della visione, del rigore e della proiezione mentale, espressa nella forma di estro creativo. Il tutto sotto le note dell’eccellenza, perché ciò che è destinato a rimanere nel tempo e nella storia non è frutto di compromessi al ribasso.

Ottimo il tema scelto per questa nuova rassegna del Museo Enzo Ferrari di Modena, che si appresta a spengere le 14 candeline. Ricordiamo che questa struttura espositiva è nata nel complesso edilizio dove il Commendatore venne alla luce. In pochi anni è diventata un punto di riferimento mondiale, anche in termini di dinamismo, con iniziative nuove e avvincenti ad alternarsi nel calendario. Si vede che la gestione è stata sempre al top, come pretende la reputazione del marchio emiliano, amato in ogni angolo del mondo.

Accanto alla dimora completamente restaurata che diede i natali ad Enzo Ferrari (nel lontano 1898) è stato costruito un nuovo edificio, dal design automobilistico, che interpreta un “cofano” in alluminio giallo. All’interno del complesso si possono ammirare tante auto meravigliose, con una rotazione periodica che rende ancora più vivo il desiderio di tornarci, per ammirare le diverse mostre allestite nei suoi spazi.

I gioielli a quattro ruote sono i tesori principali della trama. Si tratta di opere d’arte in movimento. Gli esemplari esposti provengono da collezioni private e musei di grande prestigio, sparsi per il mondo. Al momento, le Ferrari in vetrina sono quelle legate a personaggi di primo piano dell’universo dorato della musica.

Fonte | Musei Ferrari