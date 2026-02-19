RS 5 ibrida plug-in, Audi aggiunge potenza (e mezzo quintale) alla sportiva

I tempi cambiano e le Audi RS si adattano, anche quando l’adattamento significa aggiungere batterie, motori elettrici e qualche quintale in più. La nuova RS 5 arriva come prima RS ibrida plug-in della casa di Ingolstadt, un primato che suona bene nei comunicati stampa ma che nasconde una realtà più complessa. Questa sportiva ora pesa almeno 2.355 kg a vuoto. Per una berlina che dovrebbe essere agile, non è esattamente il curriculum ideale.

Il cuore pulsante rimane un motore V6 biturbo da 2,9 litri, potenziato di 60 CV fino a toccare i 510 CV e 600 Nm di coppia. A questo si aggiunge un motore elettrico da 177 CV (460 Nm) integrato nel cambio Tiptronic a 8 rapporti. La potenza combinata raggiunge i 639 CV e ben 825 Nm di coppia, numeri che permettono alla RS 5 di scattare da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi. Tutto bellissimo, se non fosse che bisogna spostare due tonnellate e mezza.

La batteria da 22 kWh netti è posizionata sotto il bagagliaio e si ricarica fino a 11 kW. Non alimenta solo il motore di trazione, ma fornisce fino a 8 kW anche al sistema di ripartizione della coppia. Il Dynamic Torque Control distribuisce la potenza tra le ruote posteriori, mentre il differenziale centrale autobloccante gestisce la ripartizione tra i due assi. Tutto questo arsenale tecnologico serve a conferire agilità a un’auto che pesa quanto un SUV medio.

Audi ha cercato di compensare con una struttura della carrozzeria più rigida, un nuovo assetto sportivo con ammortizzatori a doppia valvola e uno sterzo più diretto. L’impianto frenante monta dischi da 420 mm all’anteriore e 400 mm al posteriore, con freni in ceramica opzionali per chi vuole alleggerire (almeno lì) e aumentare la resistenza al calore.

Esteticamente, la RS 5 non passa inosservata. L’enorme griglia è collegata alle prese d’aria laterali, il diffusore posteriore incorpora due terminali di scarico centrali e la carrozzeria è stata allargata di 4 cm per lato. I cerchi da 20 pollici sono di serie, quelli da 21 opzionali. All’interno, sedili sportivi con cuciture a nido d’ape, volante in pelle Nappa a fondo piatto e un trittico di schermi: 11,9 pollici per il quadro strumenti, 14,5 pollici per il touchscreen centrale e 10,9 pollici per il display passeggero.

Il prezzo? 118.000 euro per la berlina, 119.500 euro per la station wagon, tasse escluse. Le consegne partiranno quest’estate. Abbastanza tempo per decidere se 639 CV giustificano davvero quel peso.