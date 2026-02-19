Nuova Fiat Toro: la futura generazione arriverà a metà 2029 su piattaforma STLA Medium

Dal Brasile arrivano nuove indiscrezioni a proposito della futura gamma di Fiat. La nuova Fiat Toro, futura generazione del celebre pickup medio si farà. Il suo debutto secondo quanto riporta Autos Segredos avverrà intorno alla metà del 2029. Il pickup di nuova generazione nascerà su piattaforma STLA Medium la stessa di vetture quali la nuova Jeep Compass e la nuova Lancia Gamma. La sua produzione avverrà in Brasile presso lo stabilimento Stellantis di Goiana.

Dal Brasile sono sicuri: la nuova Fiat Toro sarà svelata a metà del 2029

La nuova Fiat Toro, come del resto anche le altre vetture di Stellantis che utilizzano la stessa piattaforma STLA medium, sarà caratterizzata da diverse opzioni di propulsione. Il modello di Fiat infatti sarà disponibile in versione mild hybrid (48V), ibrida plug-in e completamente elettrica. Indipendentemente dal sistema ibrido, il motore a combustione interna sarà sempre il 1.3 Turbo Flex 270.

Nelle varianti di fascia intermedia, la nuova Fiat Toro adotterà la tecnologia Bio Hybrid Plug-in, una soluzione che integra un propulsore termico con unità elettriche. Questo schema permette di viaggiare in modalità completamente elettrica, esclusivamente a combustione oppure con funzionamento combinato, ottimizzando di volta in volta consumi ed emissioni. Il contributo dei motori elettrici riduce il carico sul motore tradizionale, migliorando l’efficienza complessiva.

La trasmissione prevista è l’e-DCT, un cambio automatico a doppia frizione a sette marce con frizione a secco e ingranaggi lubrificati in bagno d’olio, progettato per sopportare coppie fino a 35,6 kgfm. La batteria ad alta tensione potrà ricaricarsi tramite frenata rigenerativa oppure collegandosi a una presa esterna. Nella configurazione plug-in è prevista la trazione integrale, grazie a un motore elettrico posizionato sull’asse posteriore.

In prospettiva, arriverà anche una versione completamente elettrica, attesa però non prima del 2030. Il design seguirà il nuovo corso stilistico Fiat. Non è chiaro se anche questo modello come l’erede di Strada sarà venduto in tutto il mondo oppure continuerà ad essere commercializzato solo in Sud America come accade alla generazione attuale che in Brasile è da sempre tra i modelli più venduti nel suo segmento di mercato. Qui vi mostriamo un render del creatore digitale Kleber Silva che immagina così il futuro modello.