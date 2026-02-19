Alfa Romeo: tra tre mesi il nuovo piano del biscione nel dettaglio

Mancano poco più di tre mesi al 21 maggio una data fondamentale per il futuro di Alfa Romeo. Infatti quel giorno il CEO di Stellantis Antonio Filosa svelerà il nuovo piano strategico del gruppo e finalmente dovremmo conoscere nel dettaglio quelli che sono i programmi relativi alla casa automobilistica del biscione per il futuro. Sarà confermato il debutto delle nuove generazioni di Stelvio e Giulia per il 2028 come anticipato dal CEO del brand Santo Ficili e inoltre sapremo quanti e quali altri modelli vedremo da qui ai prossimi anni nella gamma della casa milanese.

Advertisement

Tra circa tre mesi conosceremo i piani di Alfa Romeo per il futuro e quali saranno i nuovi modelli

Si parla di una erede di Alfa Romeo Tonale che forse sarà prodotto a Melfi a partire da fine 2027 e si parla anche di un altro modello compatto che si andrebbe a collocare tra Junior e Tonale nella gamma del Biscione. Si spera che il prossimo 21 maggio anche questi modelli possano trovare conferma ufficiale mentre non ci dovrebbero essere sorprese nella parte alta della gamma dopo la conferma ufficiale da parte di Santo Ficili della rinuncia al ritorno del marchio nel segmento E come invece era sembrato certo nell’era Imparato che aveva esplicitamente parlato di un maxi SUV chiamato E-Jet dal design del tutto inedito che invece non arriverà.

Sarà dunque un momento importante per Alfa Romeo. Avremo le idee più chiare sul futuro del biscione dopo anni di incertezza. Si spera che questa volta il piano venga portato a compimento al 100 per cento e non come avvenuto con i piani precedenti spesso iniziati e mai conclusi. L’obiettivo sarà quello di rendere il marchio sempre più forte e competitivo nel segmento premium.

Advertisement

Inoltre siamo curiosi di sapere se sarà confermato il precedente obiettivo di rendere il biscione un brand premium globale o se ci sarà un ripensamento e si cercherà invece di consolidarsi e concentrarsi maggiormente in Europa, come si vocifera da qualche tempo. Vedremo dunque che novità arriveranno da Stellantis.