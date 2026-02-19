Ferrari Luce: nuova originale ipotesi di design dal web

Ferrari Luce debutterà il 25 maggio 2026 la notizia è ormai ufficiale essendo stata data dal numero uno della casa automobilistica del cavallino rampante, il CEO Benedetto Vigna. Nonostante manchi davvero poco al suo debutto non si sa ancora molto sul suo design. Infatti i prototipi camuffati mostrano ben poco del design definitivo tanto che ancora ci sono dubbi sul tipo di carrozzeria che il modello adotterà. Se in un primo momento sembrava certo che si sarebbe trattato di una sorta di mini Ferrari Purosangue, oggi qualche dubbio inizia a circolare in proposito.

Inedita ipotesi di design per l’attesa Ferrari Luce che “vedrà la luce” il prossimo 25 maggio

Non sorprende che sul web qualcuno stia iniziando ad immaginare Ferrari Luce anche con altri tipi di carrozzeria. E’ quello che accade con questo render del creatore digitale Andrei Avarvarii che vi mostriamo in questo nostro articolo che immagina la prima Ferrari elettrica della storia in uno stile totalmente diverso da quelli circolati fino ad oggi.

Il progetto immaginato di questa ipotetica Ferrari Luce prende forma come una berlina dal baricentro ribassato e dalle linee affilate, distante dalla filosofia dei crossover oggi dominanti. Il frontale, ispirato al cosiddetto “shark nose”, integra sottili gruppi ottici a LED che richiamano idealmente l’epoca dei fari a scomparsa degli anni Ottanta. La fiancata punta su superfici tese e pulite, con proporzioni slanciate che enfatizzano l’impostazione sportiva. Non mancano suggestioni legate a modelli iconici del passato, come Ferrari F40 e Testarossa, evocate attraverso cerchi a stella a cinque razze e un’impronta stilistica marcatamente racing.

Sotto la carrozzeria troverà posto una nuova architettura a 880 volt, con passo di 2,95 metri e distribuzione dei pesi 47:53. Previsti sospensioni attive a 48 volt, quattro ruote sterzanti e torque vectoring. La batteria NMC da 122 kWh promette fino a 530 chilometri di autonomia stimata. Non ci sono invece dubbi sugli interni che sono stati mostrati nelle scorse settimane e sono stati realizzati dall’ex Apple Jony Ive che ha pure spiegato come tra interni ed esterni dell’auto ci sarà una sorta di continuità stilistica. Proprio da qui è venuta l’idea di Avarvarii che ha deciso di immaginare la Ferrari Luce con questo stile insolito e diverso rispetto alle precedenti versioni realizzate.