Fiat: tutte le novità in arrivo nel 2026

Il 2026 per Fiat sarà un anno ricco di novità. La prima l’abbiamo già vista e ci riferiamo naturalmente alla Qubo L che ha riportato la casa torinese nel segmento delle monovolume in attesa entro la fine del decennio del possibile ritorno di una nuova Multipla. Oltre a Qubo l’altra grande novità di questo inizio di 2026 è la commercializzazione della versione con motore a benzina di Grande Panda, versione che dovrebbe dare un grosso contributo in termini di vendite al modello del brand italiano. Le prime consegne sono infatti attese entro la fine del mese di febbraio.

Da Grizzly alla Fastback fino alla Grande Panda 4X4: tutte le novità in arrivo per Fiat nel 2026

Ma questo ovviamente è solo l’inizio. In estate infatti dovrebbe fare finalmente il suo debutto quel famoso SUV di segmento C definito in tanti modi tra cui Giga Panda e Fiat Grizzly ma di cui al momento non si conosce ancora il nome vero. La presentazione dovrebbe avvenire in estate con gli ordini che si apriranno subito dopo e i prezzi che potrebbero partire da circa 20 mila euro per la versione a benzina. Questo modello sarà un SUV di segmento C lungo tra i 4,4 e i 4,5 metri dalle forme squadrate che forse arriverà sul mercato non solo in versione a 5 porte ma anche in quella a 7.

L’altra grande novità di Fiat per il 2026 è la versione coupè di questo modello che potrebbe prendere il nome di nuova Fiat Fastback che vi abbiamo mostrato in numerose occasioni in versione prototipo camuffato. Anche questo modello debutterà entro fine anno e darà un forte impulso alle vendite di Fiat a livello globale.

Queste saranno le due novità più importanti ma non le uniche di questo 2026. Infatti sembra assai probabile che entro fine anno possa debuttare l’attesa versione 4X4 di Grande Panda ci cui lo scorso anno sono state mostrate dalla stessa Fiat le prime immagini teaser. Infine non è da escludere l’arrivo nella gamma della casa torinese di un nuovo quadriciclo elettrico di categoria L7 una sorta di versione più grande della Topolino. Con questi modelli dunque il marchio italiano punta ad essere sempre più protagonista del mercato auto a livello globale confermandosi ancora una volta come il marchio di Stellantis con più immatricolazioni in assoluto.