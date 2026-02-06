Citroen C3 in promozione a febbraio 2026 con rate da 79 euro al mese e sconto di 1.500 euro

Citroen C3 si conferma come una delle vetture più popolari non solo del marchio francese ma di tutta Stellantis. Non sorprende che il mese scorso nel nostro paese il modello di Citroen abbia chiuso gennaio alla posizione numero tre delle auto con più immatricolazioni dietro a Fiat Panda e Jeep Avenger e subito davanti a Fiat Grande Panda. Per mantenere forti le vendite di questo modello la casa francese ha deciso di lanciare una promozione molto interessante che permette di acquistare questo modello in offerta con uno sconto di 1.500 euro sul prezzo di listino e rate da 79 euro al mese in caso di finanziamento.

Una promozione interessante a febbraio 2026 in Italia che sicuramente aumenterà le vendite di Citroen C3

L’offerta rende la Citroen C3 particolarmente interessante sul fronte del prezzo e delle condizioni di acquisto. Il listino scende infatti da 16.400 a 14.900 euro, grazie a uno sconto netto di 1.500 euro, ma l’aspetto che colpisce di più è la formula di finanziamento, con una rata mensile di soli 79 euro per 35 mesi. Una cifra che, per rendere l’idea, equivale grosso modo alla spesa quotidiana di due caffè, considerando un costo medio compreso tra uno e un euro e mezzo a tazzina.

L’offerta riguarda la versione Turbo 100 S&S nell’allestimento YOU, la configurazione d’ingresso della gamma, equipaggiata con motore benzina e cambio manuale. Entrando nel dettaglio dei costi complessivi, è previsto un anticipo di 4.887 euro, seguito da 35 rate da 79 euro ciascuna e da una maxi rata finale di 9.310 euro. Il finanziamento prevede un TAN fisso del 7,99% e un TAEG dell’11,91%, elementi da considerare per valutare il prezzo finale dell’operazione nel suo complesso.

La promozione relativa a Citroen C3 è valida solo nel caso in cui l’acquirente opti per l’acquisto tramite finanziamento SimplyDrive D. Infine segnaliamo anche che la Citroen C3 è proposta in promozione anche nella variante MHEV mild hybrid, in allestimento Plus, con una formula che prevede rate da 99 euro al mese per 35 mensilità. In questo caso è richiesto un anticipo di 7.834 euro, a cui si aggiunge una rata finale pari a 11.825 euro.

Per chi guarda all’elettrico, la versione Urban Range della Citroën ë-C3 in allestimento YOU è disponibile a 18.900 euro invece di 20.490, con uno sconto di 1.590 euro. La variante superiore sale a 20.900 euro, rispetto ai 23.900 di listino, beneficiando così di una riduzione complessiva di 3.000 euro.