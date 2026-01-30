Nuova Lancia Gamma 2026: sarà simile a questo il design definitivo dell’atteso modello

Nuova Lancia Gamma è l’atteso modello che Lancia svelerà nella seconda metà del 2026. Si tratta della futura top di gamma del brand premium di Stellantis. Questo SUV sarà prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Melfi in Italia dove già sarebbe presente e visibile a molti. Sulla base di chi ha visto dal vivo questo modello sul forum Autopareri hanno pubblicato nelle scorse ore un render che secondo chi lo ha realizzato sarà davvero vicino a quello che sarà lo stile finale di questo veicolo.

Nuova Lancia Gamma: chi ha visto dal vivo il modello ritiene che questo render sia quello più vicino al design definitivo

Ovviamente chi ha realizzato il render della Nuova Lancia Gamma pur avendo visto dal vivo il nuovo SUV non ha potuto ricostruire esattamente come sarà il veicolo e dunque diciamo che la precisione rispetto al modello reale non è del 100% in quanto sono stati introdotti volutamente alcuni elementi di fantasia. Comunque, grosso modo, dovrebbe essere proprio questo lo stile della futura top di gamma di Lancia con la quale il brand piemontese proverà a farsi largo nel segmento premium del mercato auto in Europa.

Le proporzioni della carrozzeria della nuova Lancia Gamma 2026, così come presentate dagli utenti di Autopareri, si basano sulle misure reali dei prototipi camuffati della DS 7, conferendo al modello un senso di autenticità. Le ruote, disegnate volutamente oversize, hanno un effetto estetico marcato ma difficilmente verranno adottate nella versione di serie.

L’interpretazione della nuova Lancia Gamma Gamma 2026 risulta particolarmente convincente grazie a una linea di cintura alta, che trasmette solidità e presenza su strada. Il frontale rispetta il nuovo linguaggio stilistico Lancia, integrando armoniosamente elementi come il bicolore e la tonalità azzurra scelta per la carrozzeria, che accentuano eleganza e modernità.

Il posteriore si distingue per la firma luminosa unica, con una “T” di grandi dimensioni già anticipata in un teaser ufficiale. Il lunotto spiovente e i due spoiler laterali completano il design, creando un equilibrio tra dinamismo e stile, confermando la volontà di Lancia di unire tradizione e innovazione in un modello iconico e riconoscibile. Ricordiamo che la nuova Lancia Gamma nascerà su piattaforma STLA Medium e dovrebbe avere una lunghezza intorno ai 4,7 metri.