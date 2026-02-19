Opel aprirà le porte della sua fabbrica di Kaiserslautern in occasione dei 60 anni del sito

Il 20 giugno 2026 Opel spalancherà le porte dello stabilimento di Kaiserslautern a dipendenti, familiari, amici e appassionati del marchio. L’occasione è speciale: la fabbrica nel Palatinato celebra il suo 60° anniversario, un traguardo storico per il costruttore tedesco.

Advertisement

Opel invita dipendenti, famiglie e pubblico a una grande festa in fabbrica

La giornata si preannuncia come una vera festa aziendale, con un programma ricco di iniziative, momenti di intrattenimento e attività pensate per tutte le età. I visitatori potranno scoprire più da vicino la realtà produttiva e il legame tra Opel e il territorio, approfondendo sei decenni di presenza industriale nella regione.

“Da 60 anni, lo stabilimento di Kaiserslautern è parte integrante della storia di Opel e della regione. Celebriamo questo anniversario insieme alle persone che hanno plasmato il nostro sito e apriamo i cancelli del nostro stabilimento per offrire uno sguardo al nostro passato, presente e futuro. Non vedo l’ora di condividere questa giornata speciale con i nostri dipendenti, le loro famiglie e il pubblico”, afferma la direttrice dello stabilimento Bilyana Stern.

Advertisement



I visitatori potranno ammirare da vicino gli attuali bestseller Opel e provarli direttamente. Gli ospiti avranno l’opportunità di mettersi al volante dei vari modelli per un test drive e provare la tipica sensazione di guida Opel. Naturalmente, al festival della fabbrica sarà presente anche la novità dell’anno: la nuova Astra, che ha festeggiato la sua anteprima mondiale a Bruxelles qualche settimana fa ed è già disponibile per l’ordine. Chi preferisce ricordare la propria infanzia può visitare la mostra di auto d’epoca. In occasione dell’evento, Opel Classic porterà a Kaiserslautern alcuni tesori molto speciali della sua collezione di Rüsselsheim.



Famiglie e amici che non hanno familiarità con lo stabilimento potranno acquisire informazioni straordinarie durante una visita al reparto presse e all’area di produzione dei componenti. Avranno l’opportunità di dare un’occhiata dietro le quinte e sperimentare in prima persona come funzionano i processi in loco. Dopotutto, lo stabilimento di Kaiserslautern è anche un fornitore chiave all’interno della rete Stellantis. Oltre 20 stabilimenti Stellantis in tutta Europa vengono riforniti da qui; i componenti di Kaiserslautern sono presenti in oltre 30 modelli di sette marchi Stellantis.

È inoltre previsto un ricco programma per bambini e famiglie, affinché tutti possano partecipare ai festeggiamenti per i “60 anni di Opel a Kaiserslautern”. Un’ampia scelta di delizie culinarie e musica dal vivo completano l’offerta per la giornata dell’anniversario.

Advertisement





Il forte legame di Opel con la regione è ulteriormente dimostrato durante l’anno del suo anniversario dalle numerose attività in qualità di partner ufficiale del “Cuore del Palatinato”. Insieme all’1. FC Kaiserslautern, un club che da oltre 125 anni rappresenta l’unità e l’entusiasmo nel Palatinato, il marchio di Stellantis invia un chiaro segnale di forza regionale e sviluppo sostenibile attraverso attività incentrate sullo sport giovanile, sul calcio femminile e sugli e-sport. Più recentemente, la casa tedesca è diventata anche il nuovo partner principale di “Red Devils E-Sport” per la seconda metà della stagione calcistica 2025/26. Insieme, Opel e “Red Devils E-Sport” mirano a stabilire nuovi standard nel panorama competitivo digitale, attrarre nuovi gruppi target e generare interesse per i programmi di formazione di Stellantis.