Stellantis Pro One: nuovo motore diesel da 2,2 litri per Citroën Jumpy, Fiat Scudo, Opel Vivaro e Peugeot Expert

La gamma dei furgoni medi dei marchi Stellantis in Germania si amplia ulteriormente, diventando ancora più completa e mirata alle diverse esigenze professionali. Per Citroën Jumpy, Fiat Scudo, Opel Vivaro e Peugeot Expert debutta il nuovo motore diesel 2.2 litri, che arricchisce l’offerta accanto alle motorizzazioni già disponibili.

Advertisement

Nuovo motore diesel da 2,2 litri: 110 kW (150 CV) o 132 kW (180 CV) di potenza per i furgoni di Stellantis Pro One

Il nuovo 2.2 Diesel 150 Stop&Start eroga 110 kW (150 CV) ed è abbinabile sia al cambio manuale a sei marce sia all’automatico EAT8 a otto rapporti, pensato per garantire maggiore comfort e fluidità di marcia. Anche la versione più potente 180 Stop&Start da 132 kW (180 CV) adotta ora l’unità 2.2 litri, rafforzando le prestazioni e l’efficienza della proposta dedicata ai professionisti.

Il motore turbodiesel Euro 6e-bis è dotato di iniezione diretta di ultima generazione e di un sistema di ricircolo dei gas di scarico ottimizzato. Rispetto alle precedenti generazioni di diesel, ciò si traduce in maggiore efficienza, minori consumi ed emissioni ridotte. Inoltre, il nuovo motore diesel offre potenza e dinamismo, sia in città che in autostrada; vanta una velocità massima fino a 185 km/h e una coppia massima fino a 400 Nm.

Advertisement

Andreas Mayer, Amministratore Delegato di Stellantis Pro One: “Con l’introduzione dei nuovi motori diesel per Jumpy, Scudo, Vivaro ed Expert, offriamo ai nostri clienti la libertà di scegliere il sistema di propulsione più adatto alle loro esigenze per questo versatile veicolo commerciale leggero. Che si tratti di una versione elettrica a batteria, a zero emissioni locali, o di moderni motori diesel con tre livelli di potenza da 88 kW (120 CV) a 132 kW (180 CV) e due tipi di trasmissione, i nostri furgoni di medie dimensioni dimostrano ancora una volta la loro versatilità, efficienza e prestazioni superiori, rendendoli un partner affidabile nel lavoro quotidiano”.