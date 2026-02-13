Nuova Opel Astra è disponibile per l’ordine

A poche settimane dalla presentazione ufficiale al Salone dell’Auto di Bruxelles, la nuova Opel Astra e Astra Sports Tourer entrano nel vivo della commercializzazione e sono già ordinabili. La compatta di casa Opel si aggiorna con una serie di migliorie mirate che ne rafforzano contenuti tecnologici, efficienza e comfort di bordo, senza incidere sul posizionamento di prezzo delle versioni speciali.

Advertisement

Nuova Opel Astra offre tecnologie più innovative, un comfort migliorato e un’identità ancora più forte

Progettata, sviluppata e prodotta nello stabilimento tedesco di Rüsselsheim, la nuova Opel Astra punta su un’identità ancora più marcata e su dotazioni evolute, pensate per rendere l’esperienza di guida più connessa e piacevole. Tra le novità più rilevanti spicca Astra Electric, ora equipaggiata con una batteria da 58 kWh: una soluzione che incrementa la capacità energetica e consente un’autonomia fino a 454 chilometri nel ciclo WLTP, migliorando sensibilmente le prestazioni della precedente configurazione. Il prezzo resta competitivo, con listino a partire da €32.450 per la versione ibrida elettrificata con 107 kW (145 CV) di potenza. Opel Astra Electric è disponibile da €39.990 e l’Astra Sports Tourer Electric da €41.100.

Fin dal primo sguardo, la nuova Astra appare più moderna, più espressiva e ancora più distintiva grazie all’evoluzione del suo DNA stilistico. Il logo Blitz occupa ora una posizione centrale in un Opel Vizor ancora più sottile e preciso. Dopo il lancio sul SUV premium Grandland , il logo Blitz illuminato fa il suo debutto su Astra. Il frontale incorpora anche elementi della concept car Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo presentata al Salone di Francoforte. I nuovi cerchi in lega da 17 e 18 pollici, insieme alle nuove vernici metallizzate “Kontur White” e “Klover Green”, ne esaltano ulteriormente il carattere.

Advertisement

Un’altra importante innovazione, unica nel segmento delle compatte, è il pluripremiato sistema di illuminazione Intelli-Lux HD con 50.000 elementi, ora disponibile come optional. Fornisce un’illuminazione ottimale, adatta a ogni situazione, senza abbagliare gli altri utenti della strada. Questa tecnologia di illuminazione ad alta risoluzione previene l’abbagliamento degli altri utenti della strada, proteggendo al contempo gli occhi del conducente. Il sistema rileva anche la segnaletica stradale e attenua l’intensità luminosa dei LED per evitare fastidiosi riflessi. Intelli-Lux HD è incluso di serie nell’allestimento top di gamma “Ultimate”.

Gli ingegneri di Astra hanno ottimizzato anche gli interni. I miglioramenti spaziano dal design dell’abitacolo e degli schermi al comfort di viaggio, con un maggiore benessere a bordo. Anche gli interni sono stati ottimizzati: abitacolo, ergonomia dei comandi, comfort di viaggio. I sedili Intelli-Seats, di serie su tutte le versioni, integrano un incavo centrale progettato per ridurre la pressione sul coccige e offrire un comfort duraturo, anche nei lunghi viaggi. A partire dall’allestimento GS, il sedile del conducente è certificato AGR (Azione Schiena Snella) e, nella versione opzionale ReNewKnit, sia il conducente che il passeggero anteriore beneficiano di questa certificazione.

Advertisement

Le interfacce multimediali sono ancora più semplici, leggibili e intuitive grazie a nuove animazioni e grafiche. Questo offre al conducente una visualizzazione più chiara. In linea con la filosofia Greenovation di Opel , gli interni presentano materiali innovativi: un volante rivestito in materiali vegani e sedili opzionali in ReNewKnit, un materiale unico con una finitura pregiata simile alla pelle scamosciata.

La tutela delle risorse ha guidato anche l’evoluzione della gamma di propulsori elettrificati. L’Astra Electric da 115 kW (156 CV), dotata di una batteria da 58 kWh, offre ora fino a 454 chilometri di autonomia a zero emissioni (WLTP1), ovvero circa 35 chilometri in più tra una ricarica e l’altra. Nuova funzionalità: V2L (Vehicle-to-Load) , che consente di alimentare dispositivi esterni come le biciclette elettriche direttamente dal veicolo, ideale per i viaggi.

Advertisement

Infine, Opel Astra conserva i punti di forza che l’hanno resa un bestseller nel segmento delle compatte. A seconda della versione, la capacità del bagagliaio arriva fino a 1.339 litri per la berlina con i sedili posteriori abbattuti. Astra Sports Tourer, invece, offre un volume di carico massimo di 1.634 litri. Anche il divano posteriore della versione station wagon è frazionabile 40:20:40 per una versatilità ottimale.