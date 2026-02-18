Erede Alfa Romeo Tonale 2028: ecco cosa sappiamo a proposito di debutto, design, motori e versioni a febbraio 2026

Tra circa due anni potrebbe fare il suo debutto l’erede di Alfa Romeo Tonale. Al momento di questa auto si sa ben poco. Non sappiamo nemmeno se il nome di Tonale sarà confermato o se si chiamerà in maniera diversa. Le indiscrezioni dicono che la vettura sarà prodotta a Melfi su piattaforma STLA Medium a partire dal 2028. Questa auto sarà sia elettrica che ibrida mentre non si sa se ci saranno ancora versioni termiche pure. La cosa non è da escludere visto il ripensamento di Stellantis a proposito dei motori a combustione.

Erede Alfa Romeo Tonale ci siamo quasi: a maggio sapremo quando la vedremo e quali caratteristiche avrà il futuro SUV

L’erede di Alfa Romeo Tonale sarà più grande di dimensioni rispetto al modello attuale. Si parla di oltre 4,6 metri di lunghezza. Esteticamente parlando sarà un modello ancora più sportivo rispetto a quello attuale pur rimanendo chiaramente un SUV. Si tratterà di un modello che sarà ovviamente in sintonia con il resto della gamma del biscione a cominciare dalle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia che dovrebbero debuttare subito dopo.

Tra le versioni ci sarà anche la top di gamma Quadrifoglio mancata alla versione attuale che secondo indiscrezioni potrebbe essere ibrida. L’obiettivo sarà quello di creare una vera Alfa Romeo che sia bella da vedere e anche piacevole da guidare. Sulla base di quanto trapelato fino ad oggi abbiamo provato ad immaginare attraverso l’IA come potrebbe apparire una erede di Alfa Romeo Tonale. Il risultato è quello che vedete in queste immagini. Ovviamente non sappiamo se sarà questa l’evoluzione scelta per il modello ma sicuramente è interessante.

Questo render immagina un’ipotetica erede di Alfa Romeo Tonale con un’impostazione più sportiva e sofisticata. Il frontale è dominato dallo scudetto centrale ben incorniciato, affiancato da fari full LED estremamente sottili che enfatizzano l’ampiezza della carreggiata e donano uno sguardo affilato. Il cofano scolpito e le prese d’aria maggiorate accentuano il carattere dinamico.

La silhouette evolve verso una configurazione SUV coupé, con linea del tetto più inclinata e coda filante. I passaruota pronunciati ospitano cerchi di grande diametro dal design sportivo, mentre le superfici laterali risultano tese e pulite. L’insieme comunica maggiore presenza su strada, con proporzioni più slanciate e un assetto visivamente ribassato ma muscoloso.