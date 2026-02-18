Citroën ë-C3 supera le cinesi e diventa l’auto elettrica più economica in Spagna

Con l’intento di accelerare la diffusione della mobilità elettrica in Spagna, Citroën ha annunciato una mossa commerciale di forte impatto dedicata alla nuova Citroën ë-C3. In attesa dell’attivazione ufficiale del Piano Auto+ 2026, la casa francese ha deciso di anticipare ai clienti l’equivalente dei futuri incentivi statali, pari a 4.500 euro, assumendosi direttamente l’impegno economico.

Advertisement

Citroën ë-C3 diventa il veicolo elettrico più conveniente sul mercato spagnolo, disponibile a partire da 11.700 euro

Si tratta di un’operazione che punta a rimuovere ogni incertezza legata ai tempi burocratici e a rendere immediatamente accessibile l’acquisto del modello elettrico. A questo vantaggio si aggiunge il contributo derivante dal Certificato di Risparmio Energetico (EAC), del valore di 900 euro. Combinando le due agevolazioni, il prezzo finale della Citroën ë-C3 scende fino a 11.700 euro, una cifra che la rende l’auto più accessibile dell’attuale mercato delle auto elettriche.

Con questo posizionamento, Citroën elimina una delle principali barriere all’ingresso dei veicoli elettrici: l’incertezza relativa alle tempistiche e alla disponibilità di sovvenzioni pubbliche. I clienti beneficiano immediatamente dello sconto, semplificando il processo di acquisto e offrendo una totale trasparenza sul prezzo finale.

Advertisement

La Citroën ë-C3 si distingue non solo per il suo prezzo imbattibile, ma anche per offrire una soluzione di mobilità moderna e confortevole, con l’autonomia necessaria per l’uso quotidiano, ridefinendo ciò che gli utenti possono aspettarsi da un’auto elettrica accessibile. Rompe gli schemi con il suo stile unico e le sue tecnologie, che mettono la connettività al servizio della praticità e del comfort. La compagna perfetta sia in città che in autostrada.

A bordo della Citroën ë-C3, il comfort si chiama C-Zen Lounge. Questo concept completo va oltre il semplice comfort, coniugando serenità e sicurezza attraverso elementi come le sospensioni, i sedili Advanced Comfort e la texture e il colore dei rivestimenti e delle finiture. In questo abitacolo spazioso, dotato di tecnologie utili e intuitive, il marchio Double Chevron rivoluziona il design della plancia con un innovativo Head-Up Display, che sostituisce il tradizionale quadro strumenti per privilegiare l’ergonomia e una maggiore tranquillità al volante. Con un motore da 83 kW/113 CV e due dimensioni di batteria, che offrono un’autonomia da 200 km a 320 km, la Citroën ë-C3 offre tutto il piacere della guida elettrica a un prezzo accessibile.