Fiat Giga Panda, entro fine 2026 il debutto del nuovo C-SUV pensato per le famiglie: design, motori e prezzi

Si tratterà di una C-SUV costruita sulla piattaforma Smart Car

Fiat Giga Panda

Nella seconda metà dell’anno Fiat svelerà quello che si preannuncia come il modello più atteso del 2026: la cosiddetta Fiat Giga Panda, nome non ancora ufficiale ma già entrato nel lessico degli addetti ai lavori. Si tratterà di una C-SUV costruita sulla piattaforma Smart Car del gruppo Stellantis, la stessa utilizzata da Fiat Grande Panda e Citroën C3.

Fiat Giga Panda ci siamo: entro fine anno il debutto seguito a breve distanza da quello della Fastback

Anticipata da una concept mostrata nel 2024, Fiat Giga Panda  riprenderà il linguaggio stilistico della Grande Panda: linee scolpite, volumi robusti e fari con firma luminosa a LED ispirata ai pixel digitali. Le dimensioni dovrebbero attestarsi intorno ai 4,4-4,5 metri, in linea con modelli come Citroën C3 Aircross e Opel Frontera. Non è esclusa una configurazione a sette posti. L’obiettivo è chiaro: offrire una vera auto da famiglia, spaziosa e versatile.

Le immagini spia della variante Fastback, versione SUV-coupé strettamente imparentata, suggeriscono un abitacolo specifico, non una semplice evoluzione di quello della Grande Panda. Atteso un ampio display centrale widescreen, strumentazione digitale e comandi della trasmissione di tipo elettronico nel tunnel. Il volante potrebbe adottare una forma più squadrata nelle versioni di vertice, mentre l’ergonomia punterà su praticità e spazio portaoggetti.

La piattaforma Smart Car consentirà un’offerta completa: mild hybrid, benzina ed elettrico. In gamma dovrebbe figurare il 1.2 PureTech mild hybrid da 145 CV con cambio automatico a sei rapporti. Accanto a questo, versioni elettriche da 113 a 156 CV. Non si esclude una variante a trazione integrale con doppio motore elettrico. Per contenere il prezzo, è probabile anche un entry level benzina manuale. Il listino potrebbe partire da circa 20.000 euro.

Fiat Giga Panda

Per ottimizzare i costi, la produzione potrebbe essere localizzata in Marocco o in Turchia. Dopo la Giga Panda, arriverà la Fastback, completando una nuova famiglia di SUV globali a marchio Fiat a cui poi seguiranno altri modelli tra cui un pickup, una versione camperizzata di Grande Panda e la nuova Pandina il cui debutto è previsto entro il 2030. Partendo dal teaser abbiamo provato ad immaginare lo stile di questo modello. Nei prossimi mesi sapremo se ci siamo andati vicino.

