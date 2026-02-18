Essere lenti spendendo una fortuna: la Microlino omaggia la Porsche 917K

Quando uno dei quadricicli elettrici più discussi degli ultimi anni incontra l’iconografia cinematografica di Steve McQueen, il risultato è un esercizio di stile che fa discutere. La Microlino Tributo Porsche 917K Le Mans è entrata ufficialmente nella 777 Collection, la collezione privata della famiglia Levy, con una livrea Gulf che strizza l’occhio alla leggendaria vettura numero 20 del film Le Mans.
Sara Levy, figlia del pilota Andrea Levy, ha ritirato personalmente le chiavi di questo esemplare unico, frutto di oltre quattro mesi di lavorazione artigianale presso lo stabilimento di Torino. La carrozzeria sfoggia il classico contrasto azzurro-arancione della Gulf, applicato con una verniciatura a triplo strato che probabilmente è costata più dell’intera produzione di una Microlino standard.
Gli interni curati da La Selleria Tota trasformano l’abitacolo in un salotto racing rivestito interamente in Alcantara con trapuntature fatte a mano. Volante e pannelli portiera presentano cuciture che farebbero, per così dire, invidia a una supercar, il tutto condensato in appena 2,5 metri di lunghezza.
Sara Levy dichiara entusiasta che “poter guidare ogni giorno un pezzo esclusivo, realizzato seguendo ogni richiesta, è incredibile”, completando l’esperienza con una linea di abbigliamento Sparco coordinata.
Sul fronte tecnico, la Microlino non tradisce la sua natura cittadina. Il motore elettrico da 12,4 kW garantisce uno scatto da 0 a 50 km/h in 5 secondi, sufficiente per seminare gli scooter ai semafori, con velocità massima di 90 km/h. L’autonomia dichiarata si attesta sui 200 km, mentre la ricarica completa richiede circa 4 ore da una presa domestica. Il bagagliaio da 230 litri sorprende per generosità, considerando le dimensioni complessive del veicolo.
Questo progetto celebra un passaggio generazionale dove la passione per il motorsport evolve verso la sostenibilità urbana. La casa produttrice svizzera dimostra ancora una volta la versatilità del proprio quadriciclo, capace di trasformarsi da semplice mezzo di trasporto cittadino a oggetto da collezione personalizzato. Un cortometraggio, inoltre, documenta l’intero processo creativo, dalla progettazione della livrea alla consegna finale.