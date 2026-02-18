Leapmotor C10 AWD supera a pieni voti i test invernali sulla neve

L’obiettivo di Leapmotor è chiaro: rendere l’auto elettrica una scelta concreta e accessibile per un pubblico sempre più ampio. Questo include anche chi necessita di una trazione integrale efficace, particolarmente utile nelle severe condizioni invernali svizzere. Il nuovo Leapmotor C10 AWD risponde a questa esigenza grazie alla presenza di due motori elettrici, uno per asse, che assicurano stabilità e controllo anche su fondi innevati o ghiacciati.

Su ghiaccio e neve: la versione a trazione integrale del Leapmotor C10 AWD supera a pieni voti la prova invernale

I primi esemplari sono già stati consegnati in Svizzera e testati durante un corso di guida invernale a Samedan, su un tracciato chiuso. In queste condizioni il SUV ha evidenziato trazione, potenza e sicurezza. Secondo Christof Grütter, responsabile marketing e prodotto per la Svizzera, la versione 4×4 amplia l’offerta del marchio combinando integrale e prestazioni a un prezzo competitivo, caratteristiche molto apprezzate dal mercato locale.

Anche se non è immediatamente evidente, la C10 4×4 si differenzia in modo significativo dalle versioni a trazione posteriore, disponibili sia in versione puramente elettrica che con un range extender a benzina. Per il modello 4×4, Leapmotor utilizza per la prima volta una batteria di trazione da 800 volt. Ciò si traduce in un significativo aumento delle prestazioni sotto ogni aspetto: la potenza del sistema è di 440 kW / 598 CV e la coppia massima è di 770 Nm. Questo consente al SUV di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,0 secondi. Allo stesso tempo, anche la capacità di ricarica massima aumenta a 180 kW, il che significa che la batteria (LFP, 81,9 kWh lordi) può essere ricaricata dal 30% all’80% in soli 22 minuti. In combinazione con un’autonomia WLTP di 437 km, questo garantisce viaggi rilassati, anche in inverno.

La potenza del Leapmotor C10 4×4 viene distribuita in modo continuo e in base alla situazione da due motori elettrici. Questo garantisce che la potenza venga sempre erogata esattamente dove serve, senza ritardi. “Il C10 4×4 offre quindi esattamente ciò che si desidera in inverno: uno sterzo prevedibile e una trazione ottimale”, spiega Christof Grütter. E come bonus, il nuovo sistema di trazione offre un piacere di guida senza pari anche sui percorsi chiusi al traffico.

Come di consueto per Leapmotor, anche la Leapmotor C10 4×4 ha ottenuto il punteggio massimo di cinque stelle nei crash test Euro NCAP. Questo risultato è dovuto in parte al sistema “LEAP Pilot”, che combina le funzioni di 17 sistemi di assistenza alla guida, tra cui la frenata automatica di emergenza (AEB), il mantenimento della corsia di marcia, il rilevamento degli angoli ciechi e il cruise control adattivo. Ricordiamo infine che di serie con Leapmotor c’è anche la garanzia completa di cinque anni o 200.000 chilometri.