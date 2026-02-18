Dacia prepara un nuovo crossover: ecco quale potrebbe essere il nome

Sul nuovo modello che Dacia sta preparando, due cose sono già certe. La terza, invece, resta tutta da scoprire. Il marchio rumeno ha scelto di puntare con decisione sul segmento compatto e i numeri gli stanno dando ragione. La Dacia Bigster, in commercio da meno di un anno, si è già piazzata tra i SUV più venduti della categoria, a conferma di quanto funzioni la ricetta low-cost del gruppo Renault.

Il vero salto, però, potrebbe arrivare nel 2027. Il prossimo sono attese le prime consegne del crossover compatto noto internamente come “C-Neo”. Stando a diverse indiscrezioni, il nome scelto per la versione di serie potrebbe essere Spacer, ma da Dacia non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale. Il modello, per spirito e impostazione, ricorda un po’ la Skoda Octavia Scout.

Dacia, la nuova “C-Neo” potrebbe prendere il nome di Spacer

Se sul nome ci sono ancora alcuni dubbi, su produzione e tempistiche il quadro è già definito. Il nuovo modello nascerà nello stabilimento turco di Bursa, dove Renault ha investito in modo importante negli ultimi anni. A confermarlo è stato Bahaettin Tatoğlu, presidente e CEO di MAİS, distributore ufficiale Renault in Turchia. La produzione partirà entro fine anno, con le prime unità dirette ai concessionari europei nel primo trimestre del 2027. Il debutto ufficiale è previsto in autunno, quando verranno comunicati anche i prezzi, mentre i dettagli tecnici completi potrebbero emergere già prima dell’estate.

Il crossover sarà il terzo dei quattro modelli previsti dal piano industriale legato alla fabbrica di Bursa, dove escono già Renault Duster e Renault Boreal. L’impianto è tra i più produttivi del gruppo e nel 2025 dovrebbe superare i 387.000 veicoli, ben oltre la capacità nominale.

Lunga circa 4,60 metri, la nuova Dacia Spacer offrirà spazio per cinque passeggeri e un bagagliaio generoso, con una buona altezza da terra e le classiche protezioni in plastica nera su passaruota e fascioni laterali, ormai cifra stilistica del marchio. Sotto il cofano dovrebbero trovare posto motorizzazioni ibride a benzina e GPL, con la trazione integrale come possibile opzione. Il prezzo di partenza, secondo le prime stime, si aggirerebbe intorno ai 23.000 euro, in linea con la filosofia low-cost di Dacia. Nel frattempo, la casa automobilistica sta lavorando anche sul restyling della Duster.