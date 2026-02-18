Maserati Grecale Cristallo illumina la nuova tappa del Grecale Urban Tour

Dal 19 al 21 febbraio Milano ospiterà un evento esclusivo dedicato alla nuova Maserati Grecale Cristallo, edizione speciale con contenuti Maserati Fuoriserie ispirata allo spirito dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, di cui il Tridente è Automotive Premium Partner.

Maserati Grecale Cristallo debutta a Milano con una driving experience esclusiva con i piloti della Scuderia De Adamich

L’appuntamento milanese si inserisce nel solco del successo del Grecale Urban Tour 2025, un progetto che ha celebrato l’arte nelle principali città italiane attraverso il programma di personalizzazione Fuoriserie. Questa nuova tappa segna l’anteprima ufficiale al pubblico della Grecale Cristallo, dopo il debutto interno dell’8 gennaio a Modena, in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica presso lo storico stabilimento di Viale Ciro Menotti.

L’evento rientra inoltre nelle celebrazioni dell’Anno del Tridente, un calendario di iniziative che omaggia il centenario del simbolo Maserati, ispirato alla Fontana del Nettuno di Bologna, e i cento anni dall’ingresso del marchio nelle competizioni, sancito dalla vittoria della Maserati Tipo 26 alla leggendaria Targa Florio.

Cuore dell’iniziativa sarà lo showroom Maserati Rossocorsa Milano Centro, in Viale di Porta Vercellina 16, trasformato per l’occasione in uno spazio immersivo dal forte carattere luxury. Qui gli ospiti potranno scoprire da vicino la Grecale Cristallo e vivere un’esperienza che unisce design, performance e lifestyle.

Dalle 10 alle 19, nei tre giorni dell’evento, sarà possibile partecipare a test drive esclusivi della durata di circa un’ora, provando le diverse motorizzazioni della gamma Grecale. Ogni partecipante sarà affiancato da un Maserati Expert, pronto a guidarlo alla scoperta del mondo Fuoriserie e delle molteplici possibilità di configurazione su misura.

A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza contribuiranno i piloti professionisti della Scuderia De Adamich, che accompagneranno gli ospiti lungo un percorso tra alcuni dei luoghi più iconici del capoluogo lombardo. L’itinerario prevede anche una sosta in una delle location più eleganti della città, a sottolineare l’anima esclusiva del marchio.

Ogni dettaglio, dall’accoglienza al servizio dedicato, sarà curato secondo i più elevati standard luxury che contraddistinguono il Tridente. Per partecipare al Grecale Urban 2026 è possibile prenotare online sul sito ufficiale dedicato o tramite email, assicurandosi un posto in un’esperienza che promette di coniugare emozione di guida e celebrazione dell’eccellenza italiana.