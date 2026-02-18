Jeep anticipa il ritorno della Grand Cherokee con motore Hemi V8

Sembra quasi l’ultimo giro di pista prima che la musica si spenga, ma in realtà Stellantis potrebbe non aver ancora chiuso definitivamente il capitolo V8. Durante un evento in California, Joe Aljajawi, responsabile dell’ingegneria della Jeep Grand Cherokee aggiornata, ha lasciato intendere possibili sviluppi futuri. Interpellato sul ritorno dell’Hemi V8, ha invitato i clienti a “restare sintonizzati”, sottolineando che il marchio sta ascoltando le richieste degli appassionati.

Advertisement

Su Jeep Grand Cherokee sembra sempre più vicino il ritorno del motore V8 Hemi

Nel 2023 Jeep aveva eliminato il V8 5.7 litri Hemi dalla Grand Cherokee a due file (WL74). L’anno successivo la stessa sorte era toccata anche alla versione a passo lungo a tre file (WL75), segnando di fatto l’uscita di scena del V8 dalla gamma del SUV. Ora, però, qualche spiraglio sembra riaprirsi.

La Jeep Grand Cherokee aggiornata è già disponibile nelle concessionarie, ma all’appello manca ancora il V8. La gamma motori comprende attualmente il collaudato V6 3.6 litri e il nuovo quattro cilindri turbo Hurricane, senza però raggiungere una capacità di traino di 3.200 kg, soglia particolarmente rilevante per una parte della clientela americana.

Advertisement

Dal quartier generale arrivano segnali interlocutori per chi utilizza il SUV, ma il ritorno del V8 non è stato confermato. L’Hemi sembrava destinato all’uscita definitiva, eppure continua a vivere su Jeep Wrangler, è atteso sulla Jeep Gladiator ed è protagonista anche sul Ram 1500.

Resta da capire perché non venga adottato direttamente l’Hurricane sei cilindri turbo, che nelle versioni standard e high output supera l’Hemi in termini di potenza. Tuttavia, per molti appassionati, le prestazioni non sostituiscono il carattere sonoro del V8. Con la stagione nautica alle porte, l’interesse per motori più generosi potrebbe tornare centrale.

Advertisement

Ovviamente se il V8 tornerà sarà per questo modello venduto in America e dunque non si tratta di una novità che interesserà l’Europa. Tuttavia anche questa notizia come quella del ritorno del diesel in vari modelli venduti nel nostro continente evidenzia il netto cambio di strategia di Stellantis che verrà spiegato con maggiori dettagli il prossimo 21 maggio quando Antonio Filosa svelerà il nuovo piano strategico del gruppo.