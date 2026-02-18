DS N°7: sul web le prime immagini senza veli del nuovo SUV che sarà prodotto a Melfi

DS N°7 è una delle prossime novità previste per quanto riguarda la gamma della casa automobilistica francese. Il suo debutto dovrebbe avvenire nel corso del 2026. Nel frattempo sul web sono apparsi le prime immagini senza veli del nuovo modello di recente protagonista di foto spia ma in versione prototipo camuffato. Le nuove immagini pubblicate dalla pagina Facebook “Drive Department” mostrano dunque in anteprima il nuovo modello.

Prime immagini senza veli della futura DS N°7 che sarà prodotta a Melfi

Ricordiamo che la futura DS N°7 verrà assemblata presso il polo produttivo Stellantis di Melfi e utilizzerà l’architettura modulare STLA Medium. Si tratta della stessa base tecnica adottata dalla nuova Jeep Compass e dalla DS N°8, anch’esse realizzate nello stabilimento lucano, a conferma di una strategia industriale condivisa e orientata alla razionalizzazione delle piattaforme.

Per quanto riguarda la gamma propulsori, il modello dovrebbe ereditare soluzioni già viste sui veicoli che impiegano il medesimo pianale. L’offerta comprenderà diverse varianti elettrificate, pensate per coprire esigenze differenti in termini di efficienza e prestazioni. Si partirebbe da un sistema mild hybrid da 145 cavalli, per arrivare a un’unità ibrida plug-in capace di 225 cavalli. Non mancheranno configurazioni completamente elettriche, con livelli di potenza articolati: 213 e 230 cavalli nelle versioni a motore singolo, fino a una più performante variante a doppio motore da 350 cavalli complessivi.

Le immagini preliminari della DS N°7 evidenziano una continuità stilistica evidente con la DS N°8, da cui riprende diversi tratti distintivi. Il frontale, in particolare, richiama da vicino quello del modello superiore: i proiettori anteriori presentano sottili elementi luminosi orizzontali tripartiti, affiancati da moduli verticali che definiscono una firma luminosa coerente con il nuovo linguaggio del marchio. Spicca inoltre una calandra carenata, tipica della variante a zero emissioni, caratterizzata da una struttura sdoppiata con motivo a linee verticali, divisa centralmente dall’emblema DS.

Anche la zona posteriore mantiene un’impostazione analoga, con gruppi ottici a sviluppo verticale e grafica a “L” rovesciata, inseriti in una coda robusta dominata da un ampio portellone e da un lunotto inclinato. Con una lunghezza stimata poco oltre i 4,6 metri, la DS N°7 adotta proporzioni più dinamiche, avvicinandosi al concetto di SUV coupé grazie a superfici tese, maniglie a scomparsa e una silhouette più filante.