Peugeot E-3008 sbarca in Giappone, il ruggito silenzioso del Leone in Oriente

Il Giappone apre le porte al nuovo SUV elettrico francese. E questa volta non si parla di un semplice debutto simbolico, ma di un modello che punta dritto al cuore del mercato: autonomia importante, piattaforma dedicata e ambizioni globali. La nuova Peugeot E-3008 arriva ufficialmente nel Paese del Sol Levante con una carta d’identità che fa rumore, soprattutto per quei 604 km di autonomia dichiarata nel ciclo WLTC, praticamente lo standard giapponese.

Advertisement

La casa del Leone, cioè Peugeot, porta in Giappone la versione elettrica del suo crossover di nuova generazione, costruito sulla piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis. Un’architettura pensata per i veicoli elettrici, che consente di ottimizzare spazio interno, efficienza e capacità della batteria. Qui parliamo di un accumulatore da 73 kWh che promette percorrenze di tutto rispetto per un SUV compatto, in linea con le aspettative di un mercato sempre più attento alla mobilità a zero emissioni.

La potenza della E-3008 si attesta intorno ai 210 CV, con trazione anteriore, mentre la velocità massima resta coerente con la filosofia del modello: equilibrio tra prestazioni e autonomia, senza inutili esagerazioni. La ricarica supporta la corrente continua fino a 160 kW, permettendo di passare dal 20% all’80% in circa 30 minuti. Un dato che oggi non fa gridare al miracolo, ma che risponde perfettamente alle esigenze reali di utilizzo quotidiano.

Advertisement

Sul piano estetico, la E-3008 mantiene il design fastback già visto in Europa, con linee tese e firma luminosa a tre artigli che ormai è diventata un marchio di fabbrica. Dentro, domina il nuovo Panoramic i-Cockpit con display curvo da 21 pollici, un elemento che punta a rafforzare la percezione tecnologica del modello, soprattutto in un mercato come quello giapponese dove l’innovazione è quasi un prerequisito.

Il lancio in Giappone rappresenta un passaggio strategico per l’espansione internazionale del crossover elettrico. Non è solo una questione di numeri, ma di posizionamento. Proporre un SUV elettrico europeo con oltre 600 km di autonomia WLTC significa entrare in un segmento competitivo con argomenti solidi. La E-3008 prova a giocarsela con una combinazione di stile, tecnologia e autonomia che difficilmente passa inosservata.