Fiat Grande Panda sotto i riflettori, insieme al resto della gamma

A Lione Fiat presenterà l’intera gamma. Grande risalto verrà dato alla nuova Fiat Grande Panda, un vero inno alla gioia, rappresenta al meglio il marchio italiano con il suo design italiano. Progettata per sorprendere, la Grande Panda è compatta e spaziosa grazie a vani portaoggetti intelligenti, sedili facili da usare e una generosa sensazione di spazio. Ogni viaggio diventa un momento di comfort, in città e su strada.

Uno spazio di 200 mq interamente dedicato al mondo FIAT e Abarth: dalla maliziosa Topolino all’iconica Fiat Grande Panda

Ma ovviamente non si parlerà solo di Fiat Grande Panda. Tra le altre auto presenti anche la 600: esprime la bellezza e lo stile di vita italiano, grazie a un design fresco e a funzionalità come la cromoterapia e la funzione massaggio per un’esperienza multisensoriale. Spaziosa e dal volume compatto, rappresenta la soluzione ideale per gli amanti della città e dell’outdoor.

La 500 Cabriolet: il massimo dello stile. La Fiat 500 è l’icona reincarnata per vivere oggi nel mondo di domani. Grazie alla sua capote elettrica, questa decappottabile porta un tocco di Dolce Vita nella tua vita di tutti i giorni.

Topolino: la piccola auto elettrica che sta conquistando la Francia e rivoluzionando la mobilità urbana. Si sta affermando come la soluzione ideale per muoversi in libertà, senza stress e a zero emissioni. Con il suo look irresistibile, è tanto divertente quanto facile da guidare, adatta dai 14 anni in su.

Abarth 600: Abarth si impegna da sempre a rendere straordinario l’ordinario. La sua silhouette elegante e i due nuovi colori, Hypnotic Violet e Acid Green, evocano performance, ma anche modernità e innovazione. Dotata delle più recenti innovazioni tecnologiche, coniuga sapientemente prestazioni e comfort, offrendo a chi la guida un’esperienza di guida senza pari, dove la passione per la strada si fonde con l’esclusività.

I visitatori avranno l’opportunità di mettersi al volante dei modelli 500, 600, Fiat Grande Panda e Abarth 500. Disponibili per la prova in versione elettrica o ibrida a seconda del modello, queste prove offriranno un’esperienza immersiva che permetterà ai visitatori di scoprire concretamente il piacere di guida, le innovazioni tecnologiche e le sensazioni specifiche di ogni universo FIAT e Abarth.