Nuova Lancia Fulvia: omaggio digitale che accende i sogni degli appassionati

Una reinterpretazione moderna, filante e profondamente evocativa: quella apparsa nelle scorse ore sui social è la nuova Lancia Fulvia secondo il designer indipendente e creatore digitale Alessandro Capriotti. Un render che immagina il ritorno della storica coupé italiana in chiave contemporanea, esattamente cinquant’anni dopo la fine della produzione originale.

Nelle scorse ore il designer indipendente Alessandro Capriotti ha pubblicato la sua personale ipotesi per una nuova Lancia Fulvia

Il progetto nasce, come spiegato dallo stesso Capriotti, dopo mesi di lavoro, ricerca e passione. «Ho ridisegnato la Lancia Fulvia come omaggio a uno dei brand automotive più iconici al mondo», ha scritto, sottolineando l’equilibrio tra sportività ed eleganza italiana che da sempre contraddistingue il marchio Lancia.

Le immagini di questa ipotetica nuova Lancia Fulvia mostrano una coupé compatta dalle proporzioni armoniose, con superfici pulite e muscolatura appena accennata. Il frontale è dominato da una reinterpretazione del tradizionale “calice” Lancia, trasformato in una firma luminosa moderna che richiama il nuovo corso stilistico anticipato dalla Lancia Pu+Ra Concept. I gruppi ottici sottili e orizzontali si integrano in una fascia nera lucida che enfatizza la larghezza dell’auto, mentre il logo Lancia campeggia con decisione al centro.

Di profilo emergono cerchi di grande diametro e una linea di cintura tesa che sfocia in una coda compatta, quasi fastback. Il posteriore di questa nuova Lancia Fulvia, pulito e scolpito, è caratterizzato da fanali circolari a LED inseriti in un elemento nero che attraversa l’intera larghezza, un richiamo stilistico al passato reinterpretato in chiave minimalista. I doppi terminali di scarico suggeriscono una vocazione sportiva, coerente con l’eredità Fulvia.

Capriotti ha spiegato di aver voluto integrare nel progetto i nuovi codici estetici del marchio per garantire coerenza con il rilancio di Lancia in un panorama automobilistico sempre più competitivo. Nei prossimi giorni, promette, verranno condivisi ulteriori dettagli del concept.

L’idea di una nuova Lancia Fulvia moderna a tiratura limitata non è nuova tra gli appassionati. Questo render riapre il dibattito: può una coupé elegante e sportiva trovare spazio nell’attuale lineup del marchio? Per ora resta una mera ipotesi digitale, ma la suggestione è forte. E dimostra quanto il patrimonio storico Lancia continui a ispirare nuove visioni. Vedremo se in futuro ci potrà essere spazio per qualcosa di simile nella gamma della casa piemontese magari in edizione estremamente limitata come accade già per Alfa Romeo o Maserati.