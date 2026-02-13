Nuova Fiat Pandina: il prezzo basso sarà un plus ma per superare Dacia e Citroen ci vorrà molto di più

Nuova Fiat Pandina è una delle novità più attese di Stellantis. Il suo arrivo è stato ufficialmente confermato dal numero uno di Fiat Olivier Francois entro il 2030. Pomigliano sarà ancora la sua casa come confermato dai dirigenti del marchio torinese. Di questa auto sappiamo che subirà un bel cambiamento di design per assomigliare maggiormente alla Grande Panda ma anche per omaggiare l’originale prima generazione di Panda dei primi anni ’80. Al momento di questa auto non esistono immagini ufficiali. Qui vi mostriamo un render fatto probabilmente con l’intelligenza artificiale che immagina così lo stile del futuro modello che secondo alcuni potrebbe debuttare tra il 2028 e il 2029.

Il prezzo basso sarà la ciliegina sulla torta della nuova Fiat Pandina in arrivo entro il 2030 che avrà molto di più da offrire

Della nuova Fiat Pandina il CEO Francois ha rivelato che avrà un prezzo abbastanza basso. Si parla di meno di 15 mila euro sia per la versione completamente elettrica che per quella ibrida che non dovrebbe mancare e che sarà la versione entry level. Non ci dovrebbe essere spazio invece per una versione con motore termico puro. La vettura che sarà simbolo del made in Italy automobilistico nascerà su una nuova piattaforma, la stessa della futura generazione di 500 che invece sarà prodotta a Mirafiori.

Il prezzo basso che secondo alcuni potrebbe partire da 12 mila euro per l’ibrida al netto di promozioni che di sicuro non mancheranno, non sarà l’unico punto di forza di questa vettura. Del resto se davvero la nuova Fiat Pandina vorrà confermare la leadership dell’attuale Panda sul mercato italiano e aumentare le sue vendite anche nel resto del mondo dovrà per forza di cose avere tante caratteristiche interessanti in modo da farsi preferire all’agguerrita concorrenza tra cui citiamo la stessa Citroen che potrebbe presto lanciare la sua E-Car e anche Dacia. Questo senza dimenticare la sempre più nutrita pattuglia di case cinesi pronte a lanciare le proprie city car low cost.

La nuova Fiat Pandina dovrebbe presentarsi con una dotazione tecnologica al passo con i tempi, in linea con l’evoluzione del segmento delle city car. È plausibile l’introduzione di un sistema di infotainment con schermo moderno e piena compatibilità con smartphone, affiancato da una strumentazione digitale capace di offrire informazioni chiare e personalizzabili. Non mancheranno i più recenti sistemi di assistenza alla guida, ormai fondamentali anche sulle vetture compatte, oltre a diverse possibilità di personalizzazione e allestimenti dal gusto contemporaneo.

Per quanto riguarda dimensioni e posizionamento, la futura Fiat Pandina resterà nel segmento A con una lunghezza simile a quella del modello attuale, mantenendo ingombri contenuti e grande agilità nel traffico urbano, con eventuali piccoli ritocchi per migliorare abitabilità e comfort interno. Di sicuro sulla nuova Fiat Pandina qualcosa in più la dovremmo scoprire il prossimo 21 maggio quando Antonio Filosa svelerà il nuovo piano strategico di Stellantis e i programmi dei singoli brand.