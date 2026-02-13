Nuova Lancia Thema: tra tradizione e futuro con un design così sarebbe un plus per il brand

La nuova Lancia Thema, per ora, non compare nei piani ufficiali del marchio torinese. Dopo il debutto della nuova Lancia Ypsilon e in attesa della presentazione della futura Gamma, il destino della casa automobilistica torinese resta ancora tutto da scrivere. Molto dipenderà dai risultati commerciali dei modelli attualmente in fase di rilancio, a partire proprio dalla Ypsilon, chiamata a invertire un avvio complicato e a trovare slancio nel 2026.

Sul web un render immagina così una nuova Lancia Thema che in molti sperano di rivedere

Se le vendite dovessero crescere in modo significativo, non è escluso che Lancia possa ampliare la propria offerta guardando anche ai segmenti superiori. In questo scenario, il ritorno di una nuova Lancia Thema diventerebbe più di una semplice nostalgia. L’idea ha già iniziato a prendere forma grazie a un progetto indipendente pubblicato sul forum Autopareri dal designer GmG, che ha immaginato una reinterpretazione moderna della storica berlina di Lancia.

Il concept non è un semplice esercizio di stile, ma mostra come sia tranquillamente possibile raggiungere con i futuri modelli del brand un certo equilibrio tra passato e futuro. Si riconoscono richiami evidenti alla tradizione Lancia, con suggestioni che rimandano alla Beta e alla stessa Thema originale, ma anche un forte legame con il presente attraverso elementi stilistici ispirati alla concept Lancia Pu+Ra HPE. Il risultato è una berlina elegante, con proporzioni solide e superfici pulite.

Nel linguaggio formale emergono anche influenze nordiche, con qualche eco delle ultime Volvo e un accenno alla cultura Saab, marchio storicamente vicino a Lancia ai tempi della piattaforma Tipo 4. Lo stesso designer ha ammesso un richiamo alla recente Montecarlo reinterpretata da Christopher Giroux.

Il frontale di questa ipotetica nuova Lancia Thema si distingue per un calice Lancia rivisitato in chiave futuristica, mentre il posteriore colpisce per i passaruota pronunciati e le luci a forma di T, in linea con quanto si vedrà sulla nuova Lancia Gamma.

Per ora si tratta solo di suggestioni, ma la nuova Lancia Thema potrebbe essere davvero il modello con le carte in regola per diventare una sorta di simbolo definitivo del rilancio del marchio nel segmento premium europeo. Speriamo che in Lancia decidano di lanciare in futuro un simile modello per davvero.