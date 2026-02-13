Nuova Alfa Romeo Stelvio con motori termici e Giorgio Evo: con uno stile più vicino al modello attuale sarebbe ancora più apprezzato

Nuova Alfa Romeo Stelvio è tornata più volta alla ribalta negli ultimi mesi. Dapprima abbiamo avuto conferma di un rinvio dal 2025 al 2028. Poi abbiamo anche saputo che avrebbe avuto in gamma non solo motori elettrici ma anche ibridi. Infine negli ultimi giorni circola con insistenza la voce che alla fine la STLA Large potrebbe essere abbandonata in favore della piattaforma Giorgio Evo.

Advertisement

Nuova Alfa Romeo Stelvio: in attesa di avere notizie certe abbiamo provato ad immaginare come sarebbe con uno stile meno rivoluzionario

Queste voci hanno fatto molto piacere ai fan storici del biscione che non avevano particolarmente gradito le novità previste per la nuova Alfa Romeo Stelvio. L’idea di una vettura solo elettrica su una nuova piattaforma e con uno stile molto lontano a quello dell’attuale generazione aveva fatto storcere il naso a molti. Oltre a motori e piattaforma sono in tanti a sperare che la vettura si allontani dallo stile che era emerso da foto spia e immagini di brevetto.

In molti sperano di vedere una nuova Alfa Romeo Stelvio rinnovata nello stile ma con un design maggiormente in sintonia con quello del modello attuale che tanti apprezzamenti ha ricevuto da appassionati e addetti ai lavori come testimoniano anche i tanti premi ricevuti per il design. Sulla base di questi feedback abbiamo provato ad immaginare in questa nostra ricostruzione come sarebbe la vettura con uno stile molto più vicino a quello del modello attuale solo leggermente evoluto con uno stile leggermente più coupeggiante fari sottilissimi e poco altro.

Advertisement

Il risultato è quello che vedete in questi immagini. Difficilmente sarà questo lo stile del SUV che Alfa Romeo svelerà nel corso del 2028. Maggiori dettagli su quelle che saranno le caratteristiche della nuova Alfa Romeo Stelvio e se davvero alla fine sarà usata la piattaforma Giorgio Evo come si dice, lo scopriremo il prossimo 21 maggio quando Antonio Filosa nell’annunciare il piano strategico di Stellantis dirà sicuramente qualche notizia in anteprima a proposito di questo atteso modello destinato ad essere la top di gamma del biscione per molti anni ancora.