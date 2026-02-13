Jeep Compass celebra nove anni di leadership tra i SUV di medie dimensioni in Brasile

Ancora una volta, Jeep sponsorizza il Galo da Madrugada, ma nel 2026 la celebrazione sarà ancora più speciale. Quest’anno, il marchio porta all’evento il suo modello di grande successo tra i brasiliani, la Jeep Compass. Nove anni da leader tra i SUV di medie dimensioni, spesso nella lista delle 10 auto più vendute nel Paese, considerando tutti i segmenti, la Compass celebra insieme a Jeep il legame del marchio con il Brasile. E quale modo migliore per festeggiare se non partecipando alla più grande festa popolare del pianeta?

Prodotta a Pernambuco, la Jeep Compass coniuga elevate prestazioni, sicurezza e capacità fuoristrada

“Partecipare al Galo da Madrugada per il sesto anno consecutivo significa celebrare la forza culturale del Brasile, ma soprattutto di Pernambuco, insieme alla sua gente! E quest’anno abbiamo portato un’auto che non ha bisogno di presentazioni e che viene prodotta in prossimità di questo festival così speciale: la Jeep Compass”, afferma Hugo Domingues, responsabile del marchio Jeep per il Sud America.

“Siamo estremamente orgogliosi che uno dei nostri SUV, prodotto in Brasile, sia leader di una categoria così rilevante sul mercato da così tanti anni consecutivi. Nove anni che riflettono tutta la qualità, la tecnologia e le capacità del nostro SUV, unite a tutta l’energia delle persone che si dedicano quotidianamente alla realizzazione di un modello che ha già dimostrato di essere unico!”, ha aggiunto Hugo Domingues.

Prodotta nello stabilimento Stellantis Automotive di Goiana (PE), la Jeep Compass coniuga elevate prestazioni, tecnologia, sicurezza e capacità off-road riconosciute nella sua categoria.

La versione protagonista al Galo da Madrugada sarà la Compass Blackhawk, equipaggiata con il motore Hurricane 2.0, che eroga 272 CV e 400 Nm di coppia, accelera da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi e rafforza l’essenza del marchio Jeep con le sue capacità off-road e la trazione 4×4, garantendo prestazioni eccellenti su qualsiasi tipo di terreno. A gennaio, il modello ha ricevuto anche la versione turboflex.

Punto di riferimento nel mercato brasiliano, la Compass è il SUV tecnologicamente più avanzato prodotto nel Paese nella sua categoria, dotato di ADAS livello 2, che pone il modello all’avanguardia della tecnologia di guida semi-autonoma nel Paese, con un sistema che combina l’uso del Lane Centering e dell’ACC, consentendo all’auto di effettuare autonomamente le svolte sulle strade segnalate mantenendo una velocità predefinita.

Inoltre, la Jeep Compass Blackhawk è dotata di una serie di altre funzioni di assistenza alla guida, come l’avviso di collisione frontale con frenata automatica (con rilevamento di pedoni e ciclisti), il riconoscimento della segnaletica stradale, il monitoraggio dell’angolo cieco, l’avviso di traffico trasversale e il Park Assist.

“La Jeep Compass rappresenta la combinazione di prestazioni e capacità che è parte del DNA Jeep. Portare la versione Blackhawk al Galo da Madrugada dimostra che è possibile avere emozioni al volante, tecnologia nella vita di tutti i giorni e versatilità su qualsiasi strada, dall’asfalto all’avventura, con una garanzia di 5 anni”, sottolinea Hugo Domingues.