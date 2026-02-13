Jeep Avenger in promo a febbraio 2026: fino a 11.000 euro di sconto

Febbraio si conferma un mese strategico per chi sta valutando l’acquisto della Jeep Avenger, il B-SUV di casa Stellantis che nel 2025 è stato il più venduto in Italia e la terza auto più acquistata in assoluto nel nostro Paese. Il marchio americano ha infatti attivato una serie di promozioni particolarmente aggressive, a partire dalla versione 100% elettrica.

Interessanti promozioni in Italia fino al 28 febbraio per acquistare Jeep Avenger

Fino al 28 febbraio 2026, Jeep Avenger Full Electric in allestimento Summit viene proposta a 31.400 euro invece dei 42.400 euro di listino, con uno sconto che raggiunge gli 11.000 euro, Easy Wallbox inclusa. L’offerta è riservata a un lotto limitato di vetture in pronta consegna e prevede un anticipo di 10.823 euro, 35 rate da 140 euro con TAN fisso al 2,99% e TAEG al 4,61%, oltre a una maxi rata finale da 17.909,9 euro. Un’opportunità rilevante per entrare nel mondo dell’elettrico con uno dei modelli più apprezzati del segmento.

Interessante anche la proposta sulla versione benzina 1.2 Turbo 100 CV in allestimento Longitude, oggi acquistabile a 20.900 euro rispetto ai 25.200 euro di listino. In questo caso l’anticipo richiesto è di 9.300 euro, seguito da 48 rate da 259 euro con TAN 0% e TAEG al 3,64%.

Non manca l’e-Hybrid 1.2 da 110 CV, tra i B-SUV ibridi più competitivi sotto i 25.000 euro: viene offerta a 24.700 euro invece di 27.200, con formula finanziaria da 35 rate da 149 euro. Chi cerca la trazione integrale può orientarsi sulla Jeep Avenger 4xe Upland 1.2 da 145 CV, proposta a 29.700 euro, oppure sulla versione speciale 4xe North Face, in vendita a 35.450 euro. Un ventaglio di offerte che amplia l’accessibilità a uno dei SUV più richiesti del momento e che dunque potrebbe dare un grosso contributo a far crescere ulteriormente le vendite di quello che rimane il SUV più venduto in assoluto nel nostro paese.