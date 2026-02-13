Ram 1500 si aggiudica il primo posto nello studio JD Power 2026 sull’affidabilità dei veicoli negli USA

Il pickup di Stellantis Ram 1500 conquista il vertice nello studio JD Power 2026 US Vehicle Dependability Study (VDS), ottenendo il primo posto nel segmento Large Light Duty Pickup. Un risultato che conferma la solidità del modello nel tempo e la fiducia dei clienti.

Ram 1500 migliora di 13 punti anno su anno, salendo dal quarto al primo posto nel segmento Large Light Duty Pickup

Rispetto all’anno precedente, il pick-up di Ram registra un miglioramento di 13 punti, passando dalla quarta alla prima posizione nella classifica di categoria. La crescita è legata alle performance positive nelle principali aree che misurano l’affidabilità a lungo termine, evidenziando l’impegno costante di Ram nello sviluppare veicoli robusti, durevoli e pensati per garantire prestazioni costanti nell’utilizzo quotidiano.

Il JD Power US VDS misura i problemi riscontrati negli ultimi 12 mesi dai proprietari originali di veicoli di 3 anni e funge da indicatore chiave dell’affidabilità a lungo termine dei veicoli. I risultati sono espressi come problemi ogni 100 veicoli (PP100), con punteggi più bassi che indicano una maggiore affidabilità.

Sostenuto dalla migliore garanzia limitata sul gruppo propulsore tra i pickup e i furgoni full-size in America, pari a 10 anni o 100.000 miglia, il Ram 1500 consolida ulteriormente la propria reputazione in termini di qualità e durata nel tempo. Questa copertura estesa rappresenta un elemento distintivo nel panorama competitivo, offrendo ai clienti una tutela concreta e un valore aggiunto tangibile nel lungo periodo.

Le prestazioni registrate dal modello testimoniano un percorso di miglioramento continuo, inserito in una strategia più ampia volta a rafforzare l’affidabilità dell’intera gamma Stellantis. L’obiettivo è garantire standard sempre più elevati di robustezza meccanica, efficienza e solidità costruttiva, assicurando veicoli progettati per affrontare senza compromessi l’utilizzo quotidiano e le condizioni di lavoro più impegnative.

JD Power è un leader affermato nei dati e nell’intelligence business-critical per guidare le decisioni relative al settore automobilistico con sicurezza e chiarezza. Sfruttando dati proprietari ineguagliabili, analisi avanzate e una profonda competenza nel settore, JD Power supporta produttori di apparecchiature originali, rivenditori, istituti di credito, assicuratori e partner nel migliorare le loro performance.