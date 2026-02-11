Maserati svela le ultime novità al Canadian International AutoShow 2026

Maserati Americas ha confermato la propria presenza al Canadian International AutoShow 2026 di Toronto, dove presenterà tre modelli di grande richiamo. Protagonisti assoluti saranno i debutti canadesi della supersportiva GT2 Stradale e del nuovo SUV Grecale Modena V6, affiancati dalla raffinata GranCabrio Trofeo, icona a cielo aperto della Casa del Tridente.

Advertisement

Maserati Americas ha annunciato oggi la sua partecipazione al

Canadian International AutoShow 2026

L’esposizione Maserati sarà allestita presso lo stand n. 300–1, nel North Building (livello 300) del Metro Toronto Convention Centre. Il pubblico potrà ammirare i modelli in anteprima durante il Media Preview Day di giovedì 12 febbraio e successivamente nei Public Show Days, in programma dal 13 al 22 febbraio.

“Il Canadian International AutoShow è uno degli eventi automobilistici più importanti del Nord America e rappresenta un’opportunità eccezionale per il nostro marchio di mostrare l’ampiezza del nostro portfolio”, ha dichiarato Andrea Soriani, Responsabile di Maserati Americas. “Ogni veicolo esposto riflette la dedizione di Maserati alle prestazioni, al lusso e all’innovazione italiani. Non vediamo l’ora di instaurare e approfondire i nostri solidi rapporti con i clienti canadesi, i concessionari partner, i media e la comunità automobilistica in generale”.

Advertisement

La nuova Grecale Modena V6 ridefinisce la gamma Grecale per il Nord America con una versione appositamente mappata del Nettuno V6 biturbo da 3,0 litri di Maserati, dotata di tecnologia di combustione a precamera brevettata derivata dalla Formula 1. Con una potenza fino a 385 CV e una coppia di 480 Nm, abbinata a un avanzato sistema di trazione integrale on-demand, la Grecale Modena V6 è progettata per adattarsi alle diverse condizioni stradali e stagionali del Canada, senza sacrificare l’inconfondibile carattere divertente da guidare di Maserati.

Oltre alle prestazioni, abbina un’eccellente artigianalità e un design raffinato a interni riccamente realizzati e a una tecnologia intuitiva per la vita moderna in movimento. Con un generoso spazio per i passeggeri e una capacità di carico generosa, bilancia il comfort con la versatilità quotidiana. Costruita a Cassino, in Italia, la Grecale Modena V6 porta le prestazioni e l’ingegneria Maserati in uno dei segmenti di SUV di lusso più competitivi della regione.

Advertisement

La GranCabrio Trofeo offre un’esperienza di gran turismo all’aria aperta grazie a una versione appositamente elaborata del motore V6 biturbo Nettuno, che eroga fino a 542 CV e 650 Nm di coppia. Con quattro posti a sedere e un abitacolo incentrato sul guidatore, la GranCabrio Trofeo coniuga un comfort raffinato con prestazioni esaltanti per un viaggio a capote abbassata, nell’inconfondibile stile Maserati. La sua architettura leggera, le sospensioni pneumatiche avanzate e la raffinata messa a punto del telaio le consentono di passare senza problemi da una guida sportiva su strade tortuose a una rilassata crociera a lunga distanza, offrendo versatilità senza compromessi.

Nata dalla GT2, la Maserati GT2 da corsa campione del mondo, la GT2 Stradale porta su strada l’ingegneria da pista con la versione stradale più potente del motore Nettuno V6 biturbo da 3,0 litri del marchio. Eroga 631 CV e vanta una velocità massima di 324 km/h (201 mph) e un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h di 2,8 secondi.

Advertisement

Il telaio monoscocca in fibra di carbonio e il pacchetto aerodinamico appositamente messo a punto generano una deportanza significativa riducendo al contempo il peso, mentre le sospensioni a doppio braccio oscillante e l’elettronica ricalibrata garantiscono una maneggevolezza impeccabile in diverse condizioni di guida. Progettata pensando alle prestazioni e alla precisione, la GT2 Stradale si affida a tecnologie ispirate alle corse come i freni carboceramici, il raffreddamento di livello racing e i miglioramenti strutturali che, combinati, offrono un’esperienza tecnica di razza per gli appassionati più esigenti.