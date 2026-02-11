Opel Zafira: nuovo diesel da 2.2 litri per il monovolume tedesco

Un nuovo motore diesel viene offerto alla scelta dei clienti di Opel Zafira. Si tratta di un cuore sovralimentato da 2.2 litri di cilindrata, che allarga il ventaglio delle opzioni, rendendo ancora più ricca la gamma. Così, in fase di acquisto, viene data un’alternativa versatile e molto sfruttabile alla versione Electric, 100% alla spina.

La casa di Rüsselsheim ha investito molte risorse nello sviluppo di questa unità propulsiva, che promette di essere efficiente ed affidabile, oltre che tonica. Con il motore diesel di ultima generazione, la Opel Zafira si configura come una incredibile stradista, in grado di soddisfare un’ampia gamma di esigenze. Così diventa ancora più flessibile e attraente, aggiungendo note di appeal al potere di richiamo che naturalmente le appartiene per la sua natura di moderno lounge su ruote.

Adatta sia per le attività familiari che per il tempo libero, la vettura di cui ci stiamo occupando conquista non soltanto per il suo spazio e per il comfort di viaggio, ma anche per le doti complessive espresse dal prodotto, sviluppato con grande attenzione per la qualità.

Grazie al motore diesel sovralimentato da 2.2 litri, il monovolume tedesco diventa ancora più attraente nella dimensione dell’uso quotidiano. Questo cuore, di impronta moderna, sviluppa una potenza massima di 132 kW (180 CV) e una coppia di 400 Nm. Oltre a garantire prestazioni vivaci, offre un consumo di carburante ridotto, con riflessi positivi anche sul fonte del contenimento delle emissioni. Una bella miscela, che aggiunge forza attrattiva al poliedrico veicolo.

Foto Opel

La Opel Zafira, con questa scelta propulsiva, può spingersi fino a una punta velocistica di 185 km/h, con una buona verve, testimoniata dallo scatto da 0 a 100 km/h in 10.6 secondi. Il cambio automatico a otto marce assicura un’apprezzabile fluidità dinamica, molto apprezzata su un mezzo del genere.

In questa variante la familiare tedesca viene proposta a partire da 43.250 euro (prezzo chiavi in mano in Italia, IPT esclusa). Il diesel turbo 2.2 che ne anima le danze è conforme alla normativa Euro 6e. Offre, grazie alla iniezione diretta di nuova generazione e a un sistema ottimizzato di ricircolazione dei gas di scarico, un’efficienza superiore rispetto alle generazioni diesel precedenti. La sete di carburante e le emissioni di CO2 si sono ridotte fino al 13 per cento.

La Opel Zafira è disponibile con il nuovo motore sia nella variante a passo medio, da 4.98 metri di lunghezza, che in quella a passo esteso, da 5.33 metri di lunghezza. Fra i plus del modello, la possibilità di ospitare, opzionalmente, fino a 9 persone nell’abitacolo, disposte su tre file. L’accesso a bordo, nelle ultime due file è agevolato dalle porte scorrevoli elettriche controllate da sensori su entrambi i lati del veicolo. Notevole la capienza del vano di carico, che può spingersi fino a 4.900 litri nella versione a passo lungo, con i sedili posteriori abbattuti.

Foto Opel

Fonte | Stellantis