Maserati Grecale Modena V6: svelato il nuovo allestimento per i mercati del Nord America

Maserati North America ha presentato il nuovo Maserati Grecale Modena V6, una versione più ricercata del SUV del Tridente pensata specificamente per i mercati di Stati Uniti e Canada. Con questo modello, il Modena V6 assume un ruolo centrale all’interno della gamma Grecale, segnando un’evoluzione nella strategia del marchio, ora più focalizzata sulle esigenze dei clienti nordamericani. L’obiettivo è offrire un’esperienza di guida più appagante grazie a una risposta del motore più progressiva, un sound più emozionante e una dotazione di serie arricchita. Il tutto senza rinunciare a prestazioni elevate nell’uso quotidiano e allo stile inconfondibile del lusso italiano firmato Maserati.

Il cuore della Maserati Grecale Modena V6 è una versione appositamente messa a punto del motore Nettuno V6 biturbo da 3,0 litri di Maserati, dotato di tecnologia di combustione precamera brevettata derivata dalla Formula 1. Con una potenza fino a 385 CV e una coppia di 368 lb.-ft. (2.000–3.750 giri/min), la Modena V6 offre prestazioni immediate, raffinate e utilizzabili con sicurezza nella guida nel mondo reale.

Non si tratta di una semplice taratura del motore con limitazione dei giri, ma di una mappatura completamente nuova pensata per massimizzare il piacere di guida durante il normale utilizzo su strada. Mentre la versione da 523 CV del motore Nettuno, presente sulla Trofeo top di gamma, è ancora il punto di riferimento agli alti regimi, la messa a punto del Modena V6 offre una reattività notevole ai bassi regimi, quando la maggior parte dei conducenti apprezzerà la propria Grecale in condizioni di traffico a bassa velocità. Questa nuova variante V6 presenta inoltre il sistema di disattivazione dei cilindri, che riduce i consumi e le emissioni di CO2 fino al 6% in condizioni di guida rilassata.

Abbinata a un avanzato sistema di trazione integrale on-demand, la Grecale Modena V6 è progettata per adattarsi alle diverse condizioni stradali e alle stagioni del Nord America, senza sacrificare il carattere emozionale e inconfondibilmente Maserati che definisce la Casa del Tridente.

I dettagli esterni distintivi, tra cui cerchi da 21 pollici sfalsati, un terminale di scarico quadruplo con valvole sportive e il nuovo badge “V6”, sottolineano le sue prestazioni. All’interno, pelle pregiata, comodi sedili regolabili in 14 posizioni, finiture in legno Radica a poro aperto e illuminazione ambientale multicolore definiscono il tono, mentre un cluster completamente digitale da 12,3 pollici e il pacchetto display Maserati Intelligent Assistant (doppio schermo da 12 pollici e 8,8 pollici) integrano perfettamente nell’abitacolo navigatore, Apple CarPlay e Android Auto. Il pacchetto è completato dal sistema audio Sonus faber di livello audiofilo con 14 altoparlanti che producono 860 watt e una suite completa di funzioni di assistenza alla guida, tra cui cruise control adattivo con Stop & Go, frenata automatica di emergenza con riconoscimento pedoni, rilevamento degli angoli ciechi e assistenza al mantenimento della corsia.

“La Grecale Modena V6 esalta ulteriormente l’esperienza Maserati nella nostra regione”, ha dichiarato Andrea Soriani, Responsabile di Maserati Americas. “Con un V6 al centro della gamma, offre il carattere che i nostri clienti si aspettano dal Tridente: prestazioni più elevate, un sound più ricco e specifiche competitive che si distinguono nel mondo reale. È il lusso italiano moderno di cui puoi godere ogni giorno, con lo spazio e la versatilità che si integrano perfettamente nel tuo stile di vita.”

Oltre alle prestazioni, la Grecale Modena V6 è progettata per offrire una sensazione di completezza, senza compromessi, fondendo l’artigianalità italiana e un design inconfondibile con interni riccamente rifiniti e tecnologie pensate per la vita moderna in movimento. Progettata per offrire il massimo in termini di fruibilità quotidiana, la sua impronta a terra offre un comfort generoso per i passeggeri e la praticità del carico, bilanciando il comfort di un gran turismo e la versatilità quotidiana con il senso di passione che contraddistingue il marchio.